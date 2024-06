video suggerito

Dembele mangia una pizza durante il discorso di Deschamps nello spogliatoio: lo ignora completamente La scena surreale di Dembele con la Francia: mangia una pizza negli spogliatoi mentre Deschamps tiene un discorso alla squadra in vista degli Europei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Francia si presenta ancora una volta agli Europei come la grande favorita ma sulle spalle dei giocatori non si sente assolutamente il peso della pressione. La squadra si avvicina al torneo con leggerezza e tanta fame, ma non soltanto di vittorie: c'è chi ha realmente un certo languorino, in un momento in cui mangiare non dovrebbe essere tra i primi pensieri. Il video di Dembele che si divora una pizza negli spogliatoi alla fine della partita ha fatto il giro del web per le circostanze in cui il giocatore ha deciso di mettere a tacere il suo appetito.

Dembele mangia la pizza davanti a Deschamps

La Francia era reduce dalla vittoria contro Lussemburgo per 3-0 nell'amichevole pre-Europeo, un test importante che ha permesso a Deschamps di sistemare la squadra in vista della competizione. Alla fine dell'incontro ha tenuto un discorso di incoraggiamento per i suoi giocatori all'interno degli spogliatoi ma Dembele non sembrava particolarmente attento: il francese è rimasto in panchina per tutto il tempo e alla fine della partita, seduto al suo posto, ha preferito non ascoltare il commissario tecnico.

Dembele ha avuto un'idea migliore di ingannare il tempo, ossia quella di mangiare una pizza. Senza scomporsi più di tanto il giocatore ha afferrato il cartone, lo ha appoggiato sulle sue ginocchia e ha cominciato a mangiare la sua prima fetta come se nulla fosse, con ancora indosso la felpa della Francia che portava in panchina. Nel frattempo il suo allenatore ha cominciato a parlare alla squadra e il francese gli ha rivolto soltanto qualche sguardo, mentre era intento a consumare la sua cena.

Mbappé prova a non ridere

La scena ha fatto immediatamente il giro di tutti i social, tanto era surreale la circostanza in cui si trovava Dembele. La sua leggerezza ha fatto sorridere tutti, ma è anche sinonimo di un ambiente che prova a non farsi schiacciare dalla pressione degli Europei dove la Francia si presenta come favorita. Deschamps non ha fatto una piega e ha continuato a parlare, nonostante qualche risata di troppo all'interno dello spogliatoio. Mbappé, seduto di fianco al compagno che stava mangiando la pizza, è riuscito a stento a trattenere una grossa risata mentre il suo allenatore rivolgeva il discorso alla squadra, mettendosi la mano davanti alla bocca per non essere scoperto.