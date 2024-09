video suggerito

Del Piero ha un unico desiderio, tornare alla Juventus: “Dovrebbe essere una cosa naturale” Del Piero spera di poter tornare alla Juventus un giorno in una veste diversa: “Vedermi nel club in futuro? Sì, mi piacerebbe. È il mio club”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Il legame di Alessandro Del Piero con la Juventus non si è mai spezzato, neanche dopo tutti questi anni. Una storia d'amore troppo forte per essere accantonata e che potrebbe riaccendersi, almeno secondo i desideri dell'ex capitano: dopo 19 anni trascorsi in bianconero il sogno è sempre quello di ritornare in una nuova veste e non è mai stato nascosto.

In una lunga intervista concessa alla CBS l'ex giocatore ha parlato del rapporto con la Juve, dell'unica volta in cui ha mai pensato di lasciare la squadra e della grande voglia di ritornare in quella società che lo accompagna da ormai diverso tempo.

Il sogno di Del Piero è tornare alla Juve

L'ex capitano non si nasconde mai, neanche quando gli chiedono di un possibile ritorno in bianconero. Seduto sul divano dello studio televisivo ha detto la verità: "Sarebbe davvero una bella storia da mostrare e raccontare. Quello che è successo tra me e la Juve, in quel periodo di tempo, non è successo prima a nessun altro giocatore. Uno che alla Juve è diventato leggenda, che ha giocato pure in Serie B, che è tornato e ha vinto ancora. 19 anni sono tanti. Vedermi nel club in futuro? Sì, mi piacerebbe. È il mio club".

C'è però un ostacolo che ferma Del Piero. Non vuole assolutamente forzare la mano e pensa che tutto debba svolgersi senza insistenza: "Penso che debba essere un qualcosa di naturale, che debba venire dalla Juve. Secondo me è un bene avere all’interno della società chi conosce bene la mentalità, i tifosi, ma non sono il tipo che decide. Penso a Maldini al Milan, a Totti alla Roma o anche a Zanetti e a quello che sta facendo adesso all’Inter".

Una sola possibilità di dire addio

Sono stati 19 anni di assoluto amore e fedeltà, ma c'è stata una sola occasione in cui Del Piero ha avuto concretamente la possibilità di allontanarsi alla Juventus. Era l'anno di Calciopoli, ma poi ha deciso di restare: "La possibilità c’è stata nel 2006, prima del Mondiale. Eravamo in una situazione non facile con Calciopoli. Sono rimasto e non penso di aver fatto la scelta sbagliata, volevamo tornare e vincere di nuovo tutto. Siamo rimasti tutti".