video suggerito

Del Piero e Totti si ritrovano dopo le barzellette, dietro le quinte esilarante: “Ma dove ca..o vai?” Alessandro Del Piero e Francesco Totti si sono ritrovati ancora una volta insieme davanti alle telecamere. Il backstage è tutto da ridere, con papere a ripetizione. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Qualche capello in meno, qualche ruga in più ma la simpatia e il feeling sono quelli dei tempi migliori. Alessandro Del Piero e Francesco Totti si sono ritrovati ancora una volta insieme davanti alle telecamere, a distanza di qualche anno dagli ormai famosi sketch delle barzellette, memorabili soprattutto per i dietro le quinte. I due ex campioni di Juve e Roma sono stati i protagonisti di un video-spot per il nuovo film Marvel Captain America: Brave New World, con il protagonista dello stesso Anthony Mackie.

Del Piero, Totti e il video per Captain America: Brave New World della Marvel

In rete sono finite anche le immagini del backstage realizzato a Roma, con tanto di "papere" dei due ex calciatori che hanno regalato momenti divertenti come spesso accade in queste situazioni. In una delle scene iniziali è previsto un siparietto incentrato sullo status di Del Piero e Totti: quando qualcuno chiama "il capitano", ecco che Alex parte ma viene bloccato simpaticamente dall'ex numero 10 della Roma "Ndo vai? Ha detto il capitano".

Del Piero e Totti, papere a ripetizione

"Appunto", riesce a rispondere Del Piero prima di scoppiare a ridere col suo collega vanificando la registrazione. "Ndo ca..o vai", chiosa il Pupone. Il povero Alex fa fatica a resistere vicino a Totti e a trattenere le risate e infatti si lascia andare ad un simpatico sfogo in romanesco: "Nun se possono fa ste cose… guardateve e baciateve…". Le cose non migliorano quando arriva anche Mackie, con battute anche sullo scudo di capitan America da parte che sia lui che Del Piero non hanno: "Questa è bona (riferito alla ripresa, ndr) siamo semplici noi".

Leggi anche Sergio Ramos può tornare in campo dopo sei mesi da disoccupato: arriva la chiamata dal Messico

Fortunatamente in un modo o nell'altro, le riprese vengono portate a termine con i tre che riescono alla fine a scambiarsi i rispettivi simboli, ovvero lo scudo e il pallone. Anche se qualche cosa è da rivedere, e infatti Totti e Del Piero sono costretti a ripetere qualche scena: "Che fastidio? Te dicono bellissima e poi la rifanno". Clima molto disteso insomma e contenuto simpatico, a scatenare l'ilarità di appassionati e tifosi.