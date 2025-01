Decathlon ufficializza l’accordo con Griezmann, giocherà con scarpe da 80 euro: “Sarà co-creatore”

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Antoine Griezmann sta giocando e segnando con scarpe da 80 euro nell'Atletico Madrid: nessun colosso internazionale ai piedi del "petit diable" francese che ha concluso un accordo con la Decathlon che ne ha annunciato ufficialmente l'accordo. Che vedrà l'attaccante calzare le Kipsta per i prossimi tre anni: "Lo abbiamo strappato alla concorrenza, ma non possiamo rivelare quanto ci sia costato".

L'accordo ufficiale: Griezmann ha chiuso l'accordo con Kipsta-Decathlon: giocherà con scarpe da 80 euro

Da tempo se ne parlava ma mai era arrivata l'ufficialità che, invece, ora Decathlon in persona ha voluto ratificare con un annuncio sui propri account social: Antoine Griezmann continuerà a indossare scarpini marchiati Kipsta e lo farà per i prossimi tre anni. Un accordo clamoroso, con cui il marchio house della catena francese di negozi sportivi Decathlon ha stretto con il connazionale, strappandolo alla agguerrita concorrenza. Dallo scorso ottobre, infatti, ai piedi del bomber dell'Atletico c'erano scarpe totalmente black ma non erano della Puma – con cui l'accordo commerciale si era concluso in estate – e nemmeno della Nike come molti sospettavano.

Kipsta si prende lo sport: Griezmann nel calcio, Monfils nel tennis e c'è anche il ciclismo

A svelare invece l'accordo tra Griezmann è stato lo stesso Frédéric Boistard, direttore commerciale del marchio Kipsta: "Antoine rappresenta la logica continuazione di Decathlon, abbiamo investito molto e volevamo continuare la strategia di andare avanti con le scarpe sportive ai piedi dei campioni". Non a caso, il bomber francese è il testimonial nel calcio ma Kipsta ha utilizzato la medesima strategia anche nel tennis con Gaël Monfils, Teddy Riner bel ramo del fitness e i corridori del team AG2R La Mondiale, nel ciclismo.

Griezmann testimonial Kipsta ma anche co-creatore: "Sceglierà materiali e dettagli"

Una conferma che arriva pari passo dall'annuncio ufficiale, mostrato sui social: "Per il momento non ha ancora espresso la sua opinione sul modello che indossa, ma tenete presente che lo sviluppo di un modello richiede dai 12 ai 18 mesi. Il tempo che ci Antine dedica è comunque importantissimo. Svolgerà anche il suo ruolo di co-creatore nella scelta dei materiali, nel dettaglio al millimetro" ha spiegato Boistard. "Questo è ciò che fa la differenza tra un buon prodotto e un ottimo prodotto"

L'accordo economico tra Griezmann e Kipsta: "Non possiamo rivelarlo", ma c'è un indizio

Massimo riserbo però sul fronte economico dell'attuale contratto che lega Griezmann a Kipsta e Decathlon: "Possiamo solo dire che sapevamo da quale accordo arrivava" ha sottolineato ancora il direttore commerciale, "ma non possiamo dire quale sia il nostro attuale accordo". Con Puma, Griezmann ha concluso un contratto da 3 milioni di euro a stagione, dunque facile pensare che l'attuale sia almeno di pari cifra.