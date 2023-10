De Zerbi si ridimensiona dopo il pareggio contro Gattuso: “Non sono un grande allenatore” De Zerbi molto umile dopo il pareggio tra il suo Brighton e il Marsiglia di Gattuso in Europa League. Ha ridimensionato sia la sua squadra che il suo status.

A cura di Marco Beltrami

Il Brighton di Roberto De Zerbi è riuscito a strappare un pareggio che sembrava insperato contro il Marsiglia del connazionale Gattuso in Europa League. Un match che si era messo malissimo per gli inglesi che si sono ritrovati sotto di due gol e nel finale sono riusciti a risollevarsi. Una serata dai due volti per l'ex Sassuolo che nel post-partita si è mostrato molto umile.

Impossibile non riconoscere che nelle ultime partite non si è visto il solito brillante Brighton. La squadra che aveva incantato in Premier ha subito 6 gol dall'Aston Villa e sembrava in grande difficoltà contro i francesi. Preoccupante soprattutto l'atteggiamento difensivo assolutamente rivedibile.

De Zerbi non nasconde che il periodo non è dei migliori per la sua squadra con grande pragmatismo: "A dire il vero non stiamo giocando bene. È difficile mostrare la nostra qualità. Non siamo quelli di un mese fa. Ora le cose vanno così".

C'è però qualcosa di cui essere orgogliosi anche in serate come questa: "Però è importante giocare con il cuore. Sono molto orgoglioso dei miei giocatori, soprattutto di questa reazione dopo lo schiaffo ricevuto all'Aston Villa lo scorso fine settimana (6-1) . Per me non avremmo dovuto perdere questo incontro. Avremmo potuto anche vincere se avessimo segnato nel primo tempo. Meritavamo di meglio".

L'approccio al match del Brighton è stato molto negativo. Potrebbe aver influito anche l'accoglienza calorosa del Velodrome? De Zerbi ridimensiona la sua squadra e con grande umiltà parla anche del suo livello: "Siamo ancora un piccolo club. Era la prima volta che giocavamo in trasferta in Europa. Era una novità per i miei giocatori e io non sono un grande allenatore, è solo la seconda volta che gioco questa competizione, dopo averla fatta con lo Shakhtar. Sì, abbiamo sofferto l'atmosfera del Vélodrome".