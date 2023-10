De Zerbi regala a Mac Allister un tributo eccezionale: gli ha urlato una frase in italiano Momento molto emozionante dopo Brighton-Liverpool con De Zerbi che ha voluto regalare un momento molto emozionante al grande ex Mac Allister.

A cura di Marco Beltrami

Gol, spettacolo ma anche emozioni tra Brighton e Liverpool nella partita di domenica. 2-2 il risultato finale, con la formazione di De Zerbi che si è ritrovata dopo il tracollo con l’Aston Villa, fermando i Reds di Klopp una delle candidate al titolo. Tra i protagonisti del match c’è stato Alexis Mac Allister, il centrocampista argentino che per la prima volta ha affrontato da avversario la sua ex squadra.

Il trasferimento del campione del mondo nella scorsa estate ha fatto rumore. I tifosi del Brighton hanno accettato a malincuore di perdere quello che è stato uno dei perni della loro squadra. Il club però ha deciso di non poter fare a meno dei 42 milioni di euro messi sul piatto dal Liverpool intenzionato a puntellare il suo centrocampo con il giocatore che in biancoblu ha collezionato 112 presenze, diventando un idolo dei sostenitori che non lo hanno mai dimenticato.

E infatti prima di Brighton-Liverpool il pubblico di casa gli ha riservato un'accoglienza speciale con cori e applausi. Un doveroso tributo per questo ragazzo che ha messo a referto ben 20 gol, diventando uno dei punti di forza dello scacchiere di Roberto De Zerbi. Proprio l'allenatore del Brighton ha deciso che quanto fatto dai suoi tifosi non era abbastanza dopo il fischio finale. Nel classico terzo tempo, mentre tutti si salutavano, l'ex mister di Sassuolo e Shakhtar ha vissuto un momento molto emozionante con Mac Allister.

De Zerbi ha chiamato il suo ex calciatore e lo ha fatto pronunciando parole in italiano: "Vieni con me". Il labiale inequivocabile è stato un invito a seguire il manager per ricevere un'ulteriore e meritata ovazione del pubblico di casa. Il manager dopo aver abbracciato Mac Allister, visibilmente emozionato, lo ha portato in giro per il campo, indicandolo a più riprese. Dopo aver fatto segno di riservare ulteriori applausi al ragazzo argentino, i due si sono salutati con De Zerbi che gli ha sussurrato "In bocca al lupo".

Ancora commozione dunque per Mac Allister che nel finale della stessa stagione aveva vissuto una situazione simile in occasione del match contro l'Aston Villa. In quell'occasione sempre De Zerbi lo aveva abbracciato in mezzo al campo, salutandolo prima della sua cessione. Ieri il copione si è ripetuto, ma con un'altra maglia.