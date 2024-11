De Zerbi prende in contropiede i giornalisti in conferenza: “Basta bugie, questa volta inizio io”

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Roberto De Zerbi non ci sta alle ultime speculazioni sul proprio conto e di fronte alla denuncia di Jean Pierre Papin di avere dei seri problemi all'interno dell'Olympique Marsiglia, a tal punto di frizioni che hanno generato un clima talmente pesante da costringere l'ex bomber a girare sotto scorta, il tecnico italiano ha voluto mettere tutti in riga. Prima della conferenza stampa in vista del match col Nantes si è rivolto ai giornalisti in Italiano: "Spero che la traduzione venga fatta in modo corretto perché voglio essere il più preciso possibile: esigo rispetto nei miei confronti, chi dice che ho avuto problemi con Papin si è inventato tutto".

De Zebi chiarisce il suo rapporto con Papin: tutte bugie

Prima di rispondere ai media in conferenza stampa in vista del match contro il Nantes per la 10a giornata di Ligue 1, Roberto De Zerbi ha parlato per quasi tre minuti faccia a faccia con i giornalisti, per evitare ulteriori fraintendimenti, anticipando domande e richieste. Argomento? Ha voluto smentire le notizie di stampa che parlavano di cattivi rapporti tra lui e Jean-Pierre Papin, allenatore di riserva dell'OM: "Mi scuso se non parlo la vostra lingua, ma cercherò di essere il più preciso possibile" ha esordito in italiano, De Zerbi. "Vorrei chiarire un punto importante, perché negli ultimi giorni sono stato al centro di discussioni riguardanti Jean-Pierre Papin. Problemi? Questo è assolutamente falso, sono osservazioni inventate visto che ho sempre avuto un ottimo rapporto con Jean-Pierre Papin. È vero che ultimamente non ci siamo visti molto, ma c'è sempre un ottimo rapporto. Io rispetto tutti, non perché è Papin, fosse anche il giardiniere non cambierebbe nulla. Ma esigo rispetto nei miei confronti".

Cosa aveva detto Papin, sotto scorta: frizioni interne al Marsiglia

L'attuale allenatore della squadra B, Jean Pierre Papin, ha denunciato le pressioni ricevute all'interno del Marsiglia che hanno inficiato sul suo operato e per protesta ha saltato cinque giorni di lavoro. Oggetto delle sue lamentele Alì Zarrak uno dei responsabili della squadra B e braccio destro di Benatia, direttore sportivo, che avrebbe pesantemente interferito sul lavoro di Papin che, a seguito della situazione ritenuta inaccettabile ha anche spiegato che vive una situazione particolare, sotto scorta: "Da tre settimane, ci sono tre auto di agenti di sicurezza privata davanti a casa mia, una cosa insopportabile. Non si può continuare, mi hanno anche minacciato se non lascio il Marsiglia". Ma anche l'ex stella francese aveva negato problemi con De Zerbi: "Io non ho bisogno di nessuno se voglio confrontarmi con De Zerbi o per parlare con il presidente Longoria. Ma il problema con quella persona rimane: o io o lui".