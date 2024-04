video suggerito

De Rossi fa un appello al tifoso Edoardo prima di Roma-Milan: "Non riusciamo a trovarlo, contattaci" Daniele De Rossi nella conferenza di Roma-Milan, ritorno dei quarti di Europa League si è soffermato sulle parole del tifoso Edoardo, malato terminale che ha chiesto di vincere la Coppa: "Non prometto nulla perché sarebbe banalizzare la cosa, ma lo stiamo cercando. Siamo qui a disposizione per far ciò che lo possa rendere felice. Sono state parole che ci hanno toccato tutti nel profondo"

A cura di Alessio Pediglieri

Daniele De Rossi sta preparando la gara di ritorno di Europa League contro il Milan di giovedì sera senza provare a pensare alla vittoria di San Siro sapendo perfettamente che il Milan "giocherà la partita da ultima spiaggia". Ma la vigilia è stata anche pervasa da un altro pensiero: il tifoso Edoardo, malato terminale, che ha chiesto alla Roma di vincere la Coppa, suo ultimo sogno: "Parole che ci hanno toccato profondamente. Posso solo, senza banalizzare, di promettergli il massimo impegno. Se si farà rintracciare, siamo qui pronti a renderlo contento non riusciamo a trovarlo"

Una conferenza stampa di vigilia europea particolare, per un derby tutto italiano che vedrà sicuramente una nostra formazione in semifinale di Europa League, per un obiettivo importantissimo sia in casa rossonera, da tempo alla ricerca di un risultato del genere, sia per la Roma che ultimamente si è abituata ad arrivare in fondo alle Coppe. Ma anche una conferenza che arriva all'indomani della straziante telefonata ad una radio romana da parte di un tifoso della Roma, Edoardo, malato terminale.

Edoardo, tifoso giallorosso ha lasciato il suo straziante racconto ad una radio capitolina nella giornata di martedì: "Ho una malattia terminale… ho preso accordi con una clinica in Svizzera che mi ha dato le date e tra le date c'era anche il 22 maggio. E nella mia testo ho pensato, ma che c**o il 22 maggio c'ho qualcosa da fare ma non ricordo cosa… e mi sono ricordato che è la finale di Dublino…" Un racconto già di per sé doloroso che diventa ancor più toccante con il ragazzo che scoppia in lacrime: "C'è una cosa che vorrei.. anche perché è l'ultima… se c'è una cosa che vorrei… è sta c**o di Coppa del c***o e basta… sempre forza Roma e cerchiamo di vincerla".

De Rossi ha spiegato in conferenza come la società si sia subito mossa alla ricerca di Edoardo, per il momento invano: "Possiamo promettergli l'impegno di tutti noi, ci ha toccato profondamente. La società lo sta rintracciando, sempre che lui voglia esserlo e non voglia restare nell'anonimato. Abbiamo anche contattato la radio" ha continuato DDR "per capire chi sia e poter fare ciò che possa fargli piacere. Non sappiamo neanche come comportarci perché è una cosa molto delicata, ma se possiamo fare un appello è che non riusciamo a rintracciarlo, se ha voglia di contattarci siamo qui".

Una situazione che ha coinvolto emotivamente non solo la Roma, l'ambiente giallorosso e i suoi tifosi ma anche lo sport in generale: "Mi hanno chiamato in tantissimi" confida De Rossi. "Anche i miei colleghi e amici, mi ha scritto stamattina anche Emiliano Viviano quasi in lacrime… ma noi più di tanto non possiamo fare e rispettiamo anche la sua volontà eventualmente di restare dietro le quinte… ma se avesse voglia di visitarci, di incontrarci, non lo so… siamo qui lo stiamo cercando e non riusciamo a trovarlo"

La sfida al Milan all'Olimpico, nel ritorno di Europa League

DDR ha poi provato a ritornare sulla partita contro il Milan, ritorno dei quarti di Europa League, "rubando" al suo compagno di conferenza, capitan Pellegrini espressioni altrettanto particolari: "Sarà una partita che fa parte del percorso per provare a essere felici e la vivremo così. Puoi analizzare tutto e quante volte vuoi sul fronte tecnico e tattico poi alla fine conta anche la tenuta mentale. Poi ripeto, tra noi e il Milan l'andata ha mostrato che le differenze sono minime ma la squadra di Pioli ha esperienza e caratura superiori. A parte la partita con noi, le ha vinte tutte, la squadra gioca bene, da quel punto di vista non c’è problema"

De Rossi si avvicina ai 100 giorni sulla panchina giallorossa, la Roma al sogno di un'altra semifinale oltre a tener vivo il sogno del quarto posto in campionato che vorrebbe dire Champions. Risultati importanti, a tratti sorprendenti ma che sono stati raggiunti senza mai snaturarsi. E anche contro il Milan sarà così: "Giocheremo come sappiamo fare, senza pensare al risultato, cercando di fare un gol perché sappiamo potrebbe fare loro molto male. Poi, certamente, se negli ultimi 5 minuti stiamo pareggiando non giocheremo di certo alla morte per fare un gol. Sono loro che si giocheranno un crocevia stagionale e sanno che devono vincere perché altrimenti andranno fuori: è un’ultima spiaggia e dovranno ribaltare il risultato"