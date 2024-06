video suggerito

Lo zaino di un tifoso a Firenze causa la prima caduta del Tour de France: pezzi di denti in strada Inizia male a Firenze il Tour de France con una brutta caduta prima della gara per Jan Hirt. Il ciclista ceco resta incastrato nello zaino di un tifoso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Nel ciclismo, e anche al Tour de France, le cadute sono all'ordine del giorno. Purtroppo anche la Grand Boucle del 2024 è iniziata nel segno di un incidente curioso non legato alla gara vera e propria. A farne le conseguenze Jan Hirt, che è finito con la faccia per terra a Firenze, rompendosi anche alcuni denti. Una situazione che ha fatto finire nel mirino delle critiche anche gli organizzatori.

Cosa è successo a Hirt al Tour de France, caos a Firenze

L'episodio in questione si è verificato nel capoluogo toscano, in occasione della partenza del Tour. Purtroppo prima dell'inizio della tappa d'apertura della prestigiosa competizione, alcuni tifosi si sono ritrovati a camminare in una zona che a loro sarebbe dovuta essere interdetta, ovvero quella a ridosso degli autobus. Difficile spiegare il motivo di questo errore e le responsabilità dello stesso, che ha portato i sostenitori a contatto con i ciclisti.

Jan Hirt si rompe tre denti, soccorso prima della partenza

Nella confusione ad avere la peggio è stato Jan Hirt della Soudal-QuickStep. Il ciclista ceco, compagno di squadra di Remco Evenepoel, è rimasto incastrato nello zaino di un tifoso. In pochi secondi, il povero atleta si è ritrovato a sbattere sul manubrio, finendo con la faccia a terra. Una botta fortissima, con Hirt che ha perso sangue dal naso e dalla bocca. All'arrivo del medico di squadra per le prime cure, è stata evidenziata anche al rottura di tre denti per il ciclista, visibilmente arrabbiato oltre che dolorante. Mentre i sanitari curavano Jan, ecco che gli addetti ai lavori hanno iniziato a cercare i pezzi dei denti spaccati, per cercare poi di mettere i medici nelle condizioni di un tentativo di ripristino.

Patrick Lefevere, dirigente che guida il team di Hirt si è indignato e arrabbiato per l'accaduto ed è esploso sui social, postando proprio l'immagine del suo atleta. Queste le sue parole: "Ci sono 100 regole per le squadre, ma un uomo con uno zaino ha causato la caduta di Jan Hirt. Tre denti rotti. L'organizzazione non ha alcun controllo".