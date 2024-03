De Rossi al settimo cielo dopo l’ennesima vittoria della sua Roma: “Mi piace che mi stiano capendo” Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita vinta dalla sua Roma contro il Monza con il punteggio di 4-1. Soddisfazione enorme sul gruppo: “Mi piace che mi stiano capendo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita vinta dalla sua Roma contro il Monza con il punteggio di 4-1. I giallorossi con l'ex capitan futuro in panchina sembrano rinati anche se l'allenatore dei capitolini cerca di tenere i piedi per terra esaltando allo stesso tempo i suoi giocatori: "Questo era un gruppo coeso anche prima, non ho fatto niente, è andato fino in fondo in Europa negli ultimi due anni – ha spiegato – Io continuerò a gestire prima gli essere umani e poi i giocatori cercando di essere sempre diretto".

Il tecnico ha specificato come sia stato facilitato nell'inserimento anche da alcuni giocatori con cui ha giocato: "Faccio l'allenatore e ho dei ragazzi fantastici e sono contento di stare con loro. Mi piace il fatto che oggi abbiamo giocato meglio rispetto a quella precedente, ma mi piace che la squadra mi stia capendo e questo tipo di gioco ha bisogno di tante componenti". Una soddisfazione totale dunque da parte di De Rossi che ha esaltato anche le giocate incredibili di Dybala e Pellegrini, tra i più positivi.

Ma dove si vede la mano di De Rossi in questa Roma? De Rossi non si sbilancia: "Io cerco di mettere in campo una squadra abbastanza offensiva – ha detto – Non è che in allenamento dico a Pellegrini di fare quel dribbling lì anche se il secondo gol di Lukaku lo proviamo spesso". Ma l'aspetto più importante sottolineato dal tecnico capitolino è uno solo:

"Quando hai una squadra e si fa male un giocatore ed entra un nazionale turco che non faccio mai giocare e ti fa una prestazione come quella di Celik allora sono quelli che ti fanno vincere i campionati e raggiungere gli obiettivi". De Rossi ha poi esaltato Dybala: "Gli piace lavorare, è un esempio, come tutti gli altri. Anche quando non ha defaticante viene e segue l'allenamento. Il suo talento è qualcosa di diverso".