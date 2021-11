de Ligt studia da leader e svela il suo sogno: “Voglio vincere la Champions con la Juventus” Matthijs de Ligt è uno degli elementi più positivi della Juventus dell’ultimo periodo e i problemi di inizio stagione sembrano definitivamente alle spalle.

A cura di Vito Lamorte

Matthijs de Ligt studia da leader della Juventus. Dopo le tante voci delle scorse settimane su possibili rotture con i bianconeri e presunte difficoltà con Massimiliano Allegri, il difensore olandese è diventato uno dei punti fermi della squadra cinica e applicata che si è vista in queste ultime giornate. La Vecchia Signora si è rifatta sotto per la zona Champions e la vetta del campionato ora dista undici punti: non sarà semplice ma dopo un avvio di stagione difficile la Juve ha ripreso a correre.

Una delle svolte per i bianconeri è certamente la presenza di de Ligt in mezzo alla difesa: a tre o a quatto non fa differenza, Matthijs in alcune situazioni sembra trascinare il suo reparto con la sua fisicità e alcune letture che gli permettono spesso di essere in anticipo sui suoi avversari. Il numero 4 bianconero nelle ultime uscite è parso in netta crescita e in alcune situazioni si è rivisto quel fortissimo difensore che si è fatto conoscere con la maglia dell'Ajax.

Lui stesso ha svelato come la Juve ha ritrovato la solidità difensiva: "Dopo il ritiro abbiamo capito cosa fare per essere da Juventus. Noi dobbiamo soffrire e morire in campo per la Juventus. Contro la Fiorentina e contro la Lazio abbiamo dimostrato questo spirito".

Il difensore olandese ha presenziato nella conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Chelsea con mister Allegri e si è espresso così sul match di Londra: "Queste partite sono molto belle da giocare, domani è fondamentale che stiamo compatti. Il Chelsea è una squadra con grande qualità, sono molto forti in ripartenza".

Per de Ligt la Juve non può pensare all'Atalanta, prossima rivale in campionato, ma deve restare concentrata sulla sfida che può dargli il primo posto nel girone H: "Per me non è difficile perché domani giochiamo in Champions e giochiamo per vincere il girone. Dobbiamo pensare partita dopo partita".

Infine, sempre sulla Champions League, ha affermato: "Sogno di vincerla con la Juve. Tutti noi sogniamo di vincere".