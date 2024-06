video suggerito

De Bruyne spiazza tutti sulla tentazione Arabia Saudita: “Neanche in 15 anni guadagno tanto” De Brune non si nasconde e con molta onestà apre al possibile trasferimento in Arabia Saudita qualora dovesse arrivare un’offerta allettante: “Si sta parlando di incredibili quantità di denaro, sono pronto a tutto” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'avventura di Kevin De Bruyne al Manchester City potrebbe essere terminata, ma la sua carriera potrebbe prendere una svolta inaspettata. Clamorosamente il talento di Pep Guardiola potrebbe allontanarsi dall'Europa e optare per una pensione anticipata in Arabia Saudita: il belga non si nasconde affatto dietro a inutili scuse e non gira attorno alla questione più importante, ossia quella economica.

Diversamente da quanto fatto da altre stelle della Premier League, che hanno giustificato il passaggio ai club sauditi dicendosi entusiasmati per il nuovo progetto, il belga ha spostato l'attenzione sulle ricchissime offerte che le squadre presentano ai calciatori che intendono corteggiare.

L'onestà spiazzante di De Bruyne

In un'intervista rilasciata da Het Laatste Nieuws il giocatore ha ammesso di aver già preso in considerazione l'idea di trasferirsi presto in Arabia Saudita, appoggiato dall'entusiasmo della moglie che non gli ha messo veti sulla prossima destinazione: "Alla mia età devi essere pronto a tutto. A lei un’avventura esotica va bene. Si tratta di discorsi che facciamo sempre più spesso in famiglia. Mio figlio maggiore ha otto anni e non conosce altro che l’Inghilterra, mi chiede per quanto tempo giocherò ancora nel Manchester City. Quando arriverà il momento, dovremo affrontare la cosa in un certo modo".

Le sue parole aprono a scenari per il futuro che nessuno aveva tenuto in considerazione: se dovesse arrivare una ricca offerta dalla Saudi Pro League allora De Bruyne sarebbe pronto ad accettarlo e a cambiare vita, allontanandosi per sempre dalle grandi luci del calcio europeo.

La vera motivazione della scelta

Ovviamente nella sua disamina il belga non dimentica il fattore che motiva il suo ragionamento. A livello economico nessuno può competere con l'Arabia Saudita che tenta i giocatori con cifre folli: "Si sta parlando di incredibili quantità di denaro e, considerando che sono arrivato nella parte finale della mia carriera, a volte devi pensarci. Giocando lì per un paio di anni, potrò guadagnare una cifra incredibile. Forse nemmeno in quindici anni di calcio riuscirei a guadagnare tali somme".