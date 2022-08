De Bruyne è una gioia per gli occhi: gol e giocate pazzesche esaltano Guardiola e il Manchester City De Bruyne dispensa giocate di altissima qualità e il Manchester City batte 4-0 il Bournemouth: Pep Guardiola e i Citizens si godono il loro gioiello.

A cura di Vito Lamorte

Kevin De Bruyne illumina il Manchester City con la sua classe e la squadra di Pep Guardiola vince senza problemi. In occasione della prima gara in casa dei campioni d'Inghilterra in carica, dopo la vittoria all'esordio contro il West Ham, i Citizens hanno schiantato il Bournemouth con un sonoro poker che li porta subito in vetta alla classifica della Premier League a punteggio pieno.

Il centrocampista belga è già in grande forma e lo dimostra con l'ennesima prestazione davvero strepitosa sia dal punto di vista della qualità che della quantità: il numero 17 ha dato il via all’azione che ha portato all’1-0 del City, ha siglato il raddoppio con una conclusione di esterno destro di pura intelligenza dal limite dell'area e ha servito a Phil Foden un assist perfetto per il 3-0.

KDB si conferma un giocatore pazzesco e una vera gioia per gli occhi per gli amanti di questo gioco.

Il Manchester City ha cercato di dare subito al match il suo ritmo e il Bournemouth ha subito in maniera terribile fin dai primi minuti. A sbloccare la gara è stato il capitano Ilkay Gundogan, che ha infilato la palla in rete sfruttando un ottimo assist di Haaland. Kevin De Bruyne ha dato il via all'azione del primo gol ma subito dopo si è messo in proprio: il belga ha ricevuto palla sulla trequarti e, dopo la solita conduzione vellutata si è ritagliato lo spazio per calciare con una finta di corpo, ha infilato la palla sul palo lontano con l'esterno del piede destro. Etihad Stadium in piedi ad applaudire. Il numero 17 ha aperto il suo conto personale stagionale dal punto di vista realizzativo e poco dopo ha liberato bene Foden al tiro per un tris che ha chiuso la gara già dopo la prima frazione.

Nel secondo tempo De Bruyne si è reso pericoloso in qualche altra occasione e ha deliziato i suoi tifosi con le solite giocate di grande qualità. Guardiola e il Manchester City gongolano, KDB è già in grande forma e vuole vincere tutto.