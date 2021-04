È stata una giornata difficile per tantissimi tifosi che non hanno potuto vedere alla TV e in streaming le partite di calcio delle loro squadre del cuore. Problemi tecnici per DAZN che ha dovuto fare i conti con le proteste di un numero molto alto di abbonati che non si sono potuti godere Inter-Cagliari prima e Verona-Lazio poi. La piattaforma streaming prima si è scusata e poi ha spiegato il motivo del disservizio legato ad un partner esterno, ovvero Comcast Technology Solutions (CTS)

Perché non funziona? È questa la domanda che tanti appassionati di calcio si sono posti oggi tempestando di richieste DAZN, in tutte le sedi, social compresi. Una rotella che gira all'infinito, con uno screen dei match fermo oppure uno schermo nero e un perentorio messaggio d'errore "Siamo spiacenti, si è verificato un problema con il video". Problemi tecnici che hanno scatenato le proteste dei tifosi di Inter, Cagliari, Verona e Lazio, che non hanno potuto vedere le partite delle rispettive squadre. Il motivo? È stata la stessa piattaforma a spiegare facendo riferimento ad un "partner esterno".

In un ulteriore comunicato DAZN, che si è detto amareggiato, ha spiegato che il problema è stato originato da Comcast Technology Solutions (CTS), partner anche di Sky. Queste le parole della nota: "Siamo molto amareggiati per quanto accaduto oggi sulla nostra piattaforma. Siamo assolutamente consapevoli della grande responsabilità che abbiamo nei confronti di tutti i tifosi e dell'intero mondo dello sport. Come comunicato in precedenza, stiamo indagando il problema originato dal nostro partner Comcast Technology Solutions (CTS), che ha avuto un impatto su DAZN e su altri broadcaster europei".

In arrivo dunque indennizzi per i tifosi, per cercare di rimediare al disservizio che è stato comunque risolto: "Malgrado il problema si sia ora risolto, consapevoli dell’effetto che questa situazione ha avuto soprattutto sui tifosi, offriremo opportuni indennizzi, che saranno comunicati nei prossimi giorni, a coloro che hanno riscontrato anomalie durante le partite del pomeriggio"