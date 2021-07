Anche la panchina della Sampdoria trova ufficialmente il suo occupante per la prossima stagione, sarà l'ex tecnico del Parma Roberto D'Aversa. Nella mattinata di domenica è arrivato l'annuncio del club blucerchiato con una nota sul proprio sito: "Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria danno il benvenuto a Roberto D’Aversa, che si è legato alla società in qualità di allenatore responsabile della prima squadra fino al 30 giugno 2023".

Il 45enne tecnico nato a Stoccarda da genitori abruzzesi era da giorni in pole per andare a sedersi sulla panchina occupata fino a qualche settimana fa da Claudio Ranieri. Lo stesso Ferrero aveva fatto capire come l'annuncio sarebbe arrivato proprio oggi 4 luglio, per motivi scaramantici: "Non sono un kamikaze, l'allenatore ce l'ho già, per un fatto scaramantico non lo annuncio, lo annuncerò il 4 luglio".

D'Aversa ha dovuto prima rescindere il contratto che ancora lo legava al Parma, per poi firmare un contratto biennale con la Sampdoria che dovrebbe portarlo a guadagnare circa 700mila euro netti a stagione. Fino a qualche settimana fa il nome in pole per allenare il club blucerchiato sembrava essere quello di Marco Giampaolo, che a quanto pare potrebbe invece restare col cerino in mano, ovvero senza squadra per la prossima stagione.

L'ultima panchina libera in Serie A, infatti, ovvero quello dello Spezia, vede ora favorito il nome di Thiago Motta, che ha scalzato proprio il tecnico marchigiano nelle ultime ore. Il club di Platek ha appena perso Italiano andato alla Fiorentina e sta accelerando per chiudere la pratica con l'italo-brasiliano.