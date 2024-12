video suggerito

D'Aversa colpito da una pallonata, se la prende con la panchina del Genoa: la vendetta finisce male D'Aversa non ha preso bene una pallonata in Empoli-Genoa e si è scagliato contro la panchina avversaria lamentandosi per le risate di qualcuno. La sua vendetta però è stata disastrosa.

A cura di Marco Beltrami

Roberto D'Aversa è stato il protagonista di una situazione particolare in avvio di Empoli-Genoa. L'allenatore della formazione toscana nei primi minuti di match è stato infatti colpito in testa da una pallonata proveniente da qualcuno posizionato alle sue spalle. Un contatto leggero, senza alcuna conseguenza. Il mister si è lasciato andare ad uno sfogo a favore di microfono, prendendosela con la panchina della formazione ligure. La sua frase vendicativa si è rivelata un autogol.

D'Aversa colpito da una pallonata in avvio di Empoli-Genoa

D'Aversa era nella sua area tecnica in attesa della battuta di un fallo laterale. All'improvviso però ecco un pallone finito esattamente sulla sua testa. A giudicare dalla traiettoria della sfera, la stessa sembrava arrivare proprio dalla zona della panchina del Genoa. Un pallonetto che è finito esattamente per colpire il tecnico che non l'ha presa bene.

D'Aversa arrabbiato con la panchina del Genoa

L'allenatore dell'Empoli se la prende con qualcuno della panchina del Genoa

Subito D'Aversa ha chiesto, anche agli ufficiali presenti in quella zona di bordo campo chi fosse stato. Nessuna risposta per l'arrabbiato ex mister del Lecce che si è tolto gli occhiali e dopo essersi avvicinato al limite della sua area, ha urlato qualcosa in direzione degli avversari con fare minaccioso. Secondo la ricostruzione di DAZN, all'ex centrocampista non è andato giù che qualcuno si sia messo a ridere in casa rossoblu per la pallonata e infatti ha urlato: "Vediamo se ridete dopo".

Una frase pronunciata per rispondere a qualcuno che probabilmente ha sorriso per l'episodio sfortunato nella panchina avversaria. E così D'Aversa stizzito ha voluto fare riferimento alla vendetta, sicuro di un possibile risultato positivo da parte dei suoi nel delicato scontro salvezza. Peccato però che a sorridere siano stati ancora i rossoblu, che a sorpresa si sono imposti al Castellani 2-1. Una beffa enorme per il tecnico