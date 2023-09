Danilo pressato da un tifoso sul fantacalcio: “Ti ho preso, fammi vincere”. Lo juventino lo gela Pupillo di Allegri, che mette sullo stesso piano di Guardiola, Danilo è anche un punto fermo di molti allenatori di fantacalcio. Ma è meglio non dirglielo…

A cura di Paolo Fiorenza

Se spesso si parla di titolari in una squadra, questa categoria può essere ulteriormente elevata a un livello superiore quando si parla di pretoriani di un allenatore. Giocatori cui un tecnico non rinuncerebbe mai, anche quando non sono al meglio, per il fatto che rappresentano l'anima del gruppo, leader non solo tecnici ma anche emotivi. Più che un doppio passo, spesso serve un esempio e da questo punto di vista Danilo Luiz da Silva è per Massimiliano Allegri un totem: l'allenatore della Juventus in questi anni lo ha schierato in tutte le posizioni e anche in questo avvio di stagione il 32enne brasiliano è sempre stato impiegato dal 1′.

La stima è peraltro reciproca, come testimoniano le recenti parole di Danilo che mette il livornese sullo stesso piano di quello che attualmente viene ritenuto il miglior tecnico al mondo: "Guardiola e Allegri per me sono primi a pari punti. Con Max condivido moltissime cose: è leale, diretto, pochi giri di parole, e sa anche tornare sui suoi passi. Il nostro è un rapporto talmente franco da sfiorare la complicità. Ti dice: se con tre passaggi riesco ad arrivare in porta, perché devo impiegarne cinquanta? Allegri vuole soprattutto vincere. Se nel calcio non vinci non ti diverti e non diverti. Se sono arrivato a questi livelli lo devo agli ultimi due anni con lui. Anch'io cerco ogni giorno di trasferire ai compagni quelle che sono le basi della mentalità vincente".

Danilo con Allegri, l’asse tra i due è fortissimo

Giocatore di rendimento sicuro se ce n'è uno, l'ex Porto, Real Madrid e City è anche un solido mattone per molti allenatori di fantacalcio, che sanno di trovare in lui un difensore molto affidabile, il cui voto raramente scende sotto la sufficienza. Danilo poi non disdegna di togliersi qualche soddisfazione nell'area avversaria, il che è ovviamente un valore aggiunto in chiave bonus: con la maglia della Juventus ha messo a segno complessivamente 9 gol e 10 assist.

Ovviamente i tifosi bianconeri sono ancora più motivati ad accaparrarselo in sede di mercato ed è quello che ha fatto un ragazzo che ha voluto farlo sapere al diretto interessato all'esterno della Continassa, invitandolo ad impegnarsi per ripagarlo: "Oh Danilo, t'ho preso al fanta, fammi vincere quest'anno".

Nel video girato all'uscita del centro d'allenamento della Juventus, si vede tuttavia il brasiliano rispondere non come il tifoso – e fantallenatore – si aspettava, ovvero promettendo di fare di tutto per farlo vincere, ma facendo spallucce e smarcandosi completamente dalla richiesta: "La responsabilità è tua, non mia". Non c'è motivo di preoccuparsi, Danilo è così: poche chiacchiere e molta sostanza. A fine anno sarà uno dei migliori difensori del fantacalcio come media voto…