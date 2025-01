video suggerito

Danilo è fuori rosa alla Juventus, si ripete il copione visto con Bonucci: si allena da solo La situazione di Danilo alla Juventus resta spinosa: il brasiliano si allena da solo alla Continassa e i bianconeri non vogliono rescindere il contratto per liberarlo a zero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Juventus ha ribadito che Danilo ormai non fa più parte del progetto tecnico. Dopo la mancata convocazione per la Supercoppa Italiana il brasiliano è stato messo fuori rosa dalla società e si allena da solo alla Continassa, in attesa di sviluppi sul suo futuro che potrebbe essere comunque in Italia: Thiago Motta ha deciso che i bianconeri andranno avanti senza il loro capitano che negli scorsi giorni ha disseminato indizi via social su questa situazione altamente spinosa.

La presa di posizione della Vecchia Signora è netta e a questo punto non si torna più indietro. Come racconta la Gazzetta dello Sport i rapporti fra il difensore e la Juventus sono ormai ai minimi termini e non sarà semplice sciogliere il nodo legato al mercato, dove il Napoli resta la squadra più attiva per accaparrarsi il giocatore già a gennaio. Ma la scadenza del contratto fissata a giugno potrebbe complicare di molto le cose e la rosea prefigura una storia analoga a quella già vista con la gestione dell'addio di Bonucci.

Danilo come Bonucci, la Juve lo mette fuori rosa

Era chiaro già dopo la mancata convocazione, ma alla ripresa degli allenamenti è arrivata la sentenza definitiva. Danilo non si allena più con i suoi compagni ma svolge delle sedute da solo, per tenersi in forma in attesa di trovare una nuova squadra. La risoluzione del contratto sarebbe la soluzione ideale per lui ma poco percorribile per la Juventus che vorrebbe invece un indennizzo (seppur minimo, circa 3 milioni di euro) per lasciarlo partire nel mercato di gennaio: in tanti hanno preannunciato la stessa trafila vista con Bonucci, dato che al momento nessuno è disposto a investire su di lui.

Il contratto del brasiliano scadrà a giugno e per questo in estate sarà libero di trovare un'altra squadra a parametro zero, motivo in più che porta le pretendenti a non mettere mano al portafoglio così come vorrebbe Giuntoli. Danilo chiede di essere liberato subito, ma rischia di dover restare in bianconero fino alla fine della stagione pur senza giocare. Il Napoli resta alla finestra, fortemente interessato agli sviluppi di questa storia che sembra soltanto un remake di vicende passate.