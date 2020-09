Nella sera di lunedì è morto tragicamente l'arbitro Daniele De Santis, che è stato ucciso a coltellate. Morta anche la sua compagna Eleonora Manta. La Polizia ha iniziato subito a indagare e si stanno vagliando una serie di ipotesi. L'unica certezza è che oltre alla famiglia e gli amici il mondo del calcio piange per De Santis, un arbitro di 33 anni che aveva diretto oltre 130 partite nella sua carriera.

Il messaggio di cordoglio del Lecce per De Santis

De Santis era di Lecce, ed è morto nella sua città. E il club giallorosso lo ha voluto ricordare con affetto e sui propri canali social e sul sito ufficiale ha pubblicato questa breve nota: "L’Unione Sportiva Lecce esprime il suo cordoglio alle famiglie e all’Aia (Associazione Italiana Arbitri). Ci addolora profondamente la tragica morte dell’arbitro Daniele De Santis e della sua compagna. Giunga alle famiglie e all’AIA il nostro più sentito cordoglio".

Il ricordo del capo degli arbitri Marcello Nicchi

Poche ore dopo il fatto, alla ‘Gazzetta dello Sport', ha rilasciato una breve dichiarazione il presidente dell'AIA Marcello Nicchi che era affranto per la scomparsa di De Santis: "Sono esterrefatto, è una tragedia. Ancora sappiamo pochissimo riguardo alla vicenda. La cosa che posso dire è che siamo vicini alla famiglia e a tutti i ragazzi della sezione".

La carriera dell'arbitro Daniele De Santis

Quando è arrivata la tragica notizia lunedì sera il nome di Daniele De Santis è diventato popolarissimo, purtroppo. Era un arbitro molto apprezzato, faceva parte della sezione AIA di Lecce, ed ha arbitrato in prevalenza in Serie C. Ha diretto gare anche nei campionati Primavera, tanti incontri nello scorso campionato di C ed era stato impegnato anche in sfide dei playoff. Nel 2017 era stato quarto uomo in una partita di Serie B, quella giocata da Pisa e Benevento.