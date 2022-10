Daniele De Rossi inizia la carriera da allenatore in Serie B: c’è l’accordo con la Spal Daniele De Rossi è diventato l’allenatore della Spal. L’ex calciatore della Roma prende il posto di Venturato e vivrà la sua prima esperienza da allenatore in Serie B.

A cura di Alessio Morra

Daniele De Rossi è il nuovo allenatore della Spal. L'ex centrocampista della Roma in Serie B inizierà la sua carriera da allenatore. Capitan Futuro, che è stato al fianco di Roberto Mancini per quasi due anni, prende il posto di Venturato, che è stato sollevato dall'incarico domenica scorsa. De Rossi ha firmato un contratto di un anno e mezzo. La Spal non ha ancora dato l'annuncio ufficiale, ma ha fatto un tweet criptico con cui ha fatto capire che sarà l'ex calciatore della Roma il nuovo allenatore.

De Rossi aveva lo spirito dell'allenatore già quando faceva il calciatore e nel momento dell'addio al calcio era praticamente scontato il suo passaggio sull'altra sponda. De Rossi con intelligenza ha aspettato il momento giusto e prima di accettare la prima panchina ha lavorato al fianco di Roberto Mancini in Nazionale, c'era anche lui a Wembley quando l'Italia ha conquistato gli Europei. Negli ultimi mesi il suo nome è stato affiancato a molte squadre, di Serie A e Serie B, ma non si è chiusa nessuna trattativa, fino a oggi.

La Spal ha deciso di esonerare il tecnico Venturato, che era in sella dallo scorso gennaio. La squadra di Ferrara è al 14° posto con 9 punti conquistati in 8 partite (2 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte). I bianco-azzurri sono in lotta per la salvezza, ma la classifica è corta e con una buona rimonta si può raggiungere la zona playoff.

Leggi anche Fabio Cannavaro nuovo allenatore del Benevento: ha trovato il progetto che desiderava

Ci sono due curiosità che saltano agli occhi. Una riguarda la Coppa Italia. La Spal è ancora in corsa, sfiderà la prossima settimana il Genoa e se passerà a Marassi sfiderà la Roma, e sarebbe incredibile per De Rossi. L'altra riguarda il campionato di Serie B che è ricco di campioni del mondo del 2006: da Buffon, che è ancora calciatore, a Inzaghi, capolista con la Reggina, passando per Grosso e Fabio Cannavaro.