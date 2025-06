video suggerito

Daniel Congré trovato privo di sensi con una coltellata al petto: avrebbe tentato il suicidio L'ex giocatore francese è stato trasportato d'urgenza all'ospedale: è stato ritrovato in casa sua con una ferita sanguinante all'altezza del petto, si ipotizza un tentativo di suicidio.

A cura di Ada Cotugno

Tutto il calcio francese è in apprensione per Daniel Congré: l'ex calciatore del Montpellier è stato ritrovato nella sua casa di Pérols privo di sensi nel pomeriggio di ieri, 9 giugno. L'uomo perdeva sangue a causa di una ferita da taglio nella zona del cuore ed era privo di sensi quando sono entrati i soccorritori per trasportarlo d'urgenza presso l'Ospedale Universitario di Montpellier, dove è tutt'ora ricoverato. Il francese al momento è fuori pericolo e i medici riferiscono che le sue condizioni sono stabili. A riportare la notizia è stato il media francese actu.fr, confermata poi da Le Parisien che ha contattato la procura di Montpellier: le autorità confermano che si è trattato di un tentativo di suicidio e non di un'aggressione come si era pensato all'inizio, quando sono state aperte le indagini, anche se per L'Equipe le circostanze sono ancora in fase di accertamento.

Tentativo di suicidio per Daniel Congré

Tutta la comunità del calcio francese si stringe attorno al calciatore in queste ore di grande apprensione dopo la notizia del suo tentativo di suicidio. Il difensore si era ritirato dal calcio appena un anno fa e dal mese di ottobre è stato nominato coordinatore sportivo dell'OL, ruolo che ricopre ancora oggi. Ieri, intorno alle ore 19:00, Congré è stato ritrovato nella sua abitazione gravemente ferito: sanguinava dalla zona del petto ed è stato recuperato dai soccorsi quando era privo di sensi per essere trasportato immediatamente in ospedale.

La polizia giudiziaria locale ha aperto un'indagine per accertare le circostanze dell'incidente, ma la procura di Montpellier ha confermato che si tratta di un tentativo di suicidio. L'ex giocatore è stato ricoverato all'ospedale universitario di Montpellier ed è ancora lì, fortunatamente in condizioni stabili. Non sono ancora chiare le circostanze in cui sia avvenuto il tentativo di suicidio, ma la ferita che ha all'altezza del cuore è stata provocata da un taglio che si sarebbe inflitto da solo.