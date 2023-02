Dani Alves resta in carcere, Joana Sanz sempre più sola: “Non giudicatemi se mi vedete sorridere” La moglie di Alves ha voluto esternare tutto il proprio disagio e solitudine per la situazione creatasi dopo l’arresto e le terribili accuse verso il marito. “Ho promesso di non piangere e non lo farò. Non punitemi, provo solo a guarire le mie ferite”

A cura di Alessio Pediglieri

Le ultime notizie riguardanti il caso Dani Alves spingono perché l'ex giocatore brasiliano rimanga in carcere in attesa della sentenza per le terribili accuse di violenza sessuale. La prova del DNA dei giorni scorsi ha confermato che c'è stato un rapporto tra lui e la vittima nella notte del 30 dicembre, in un locale di Barcellona. Fatto che è stato, alla fine, ammesso dallo stesso Alves dopo una infinita sequenza di bugie. Intanto, Joana Sanz, sua attuale moglie ha denunciato tutta la sua struggente solitudine, in un commovente messaggio sui social media.

Joana Sanz è suo malgrado al centro delle attenzioni mediatiche di mezzo mondo dopo ciò che è accaduto nel locale notturno di Barcellona tra suo marito, Dani Alves e una giovane ragazza che ha denunciato uno stupro da parte dell'ex calciatore. Accuse che hanno portato all'arresto del brasiliano, rimasto dietro alle sbarre con la paura che possa scappare dal Paese mentre si insiste sulle sue responsabilità e si pretende la piena condanna. Testimonianze, filmati, ricostruzioni sempre più dettagliate che non lascerebbero scampo ad Alves mentre la difesa sta preparando una linea che oramai punta unicamente sulla tesi della "distorsione narrativa" – che prevederebbe il consenso della vittima – alla richiesta del rilascio e ottenimento degli arresti domiciliari per mancanza di reali pericoli di fuga.

Uno degli innumerevoli post dedicati alla adorata mamma sull’account ufficiale di Joana Sanz

Nel mezzo, tutto il mondo di Dani Alves, da quello prettamente sportivo, con il suo club che ha subito rescisso il contratto, mettendolo in difficoltà anche con i suoi sponsor, mentre i suoi affetti sono stati esposti inevitabilmente all'opinione pubblica e ai mass media che ne hanno scandagliato vita privata, pensieri e gesti. Sia l'ex moglie, che ha ribadito tutto il proprio sostegno al padre dei due loro figli, sia Joana Sanz, attuale consorte di Alves, coinvolta nel vortice del gossip. Sulla modella si sono costruiti fiumi di letteratura, parlando di divorzio imminente, raccontando le telefonate private e il suo confronto in carcere con il marito.

Alla fine, però, la verità l'ha raccontata lei in prima persona dopo le ultime notizie che la volevano in fuga lontano dal marito e dai suoi guai, a Parigi, per ricostruirsi da subito la propria vita. E invece, il difficile momento e il dolore profondo sono stati raccontati da Joana in un ultimo struggente post dedicato alla mamma appena deceduta, alla quale era legato moltissimo anche lo stesso Alves. "Un mese fa ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita; lasciarti andare. Continuo con la sensazione che quando torno a casa, mi accoglierai con entusiasmo. Fa così male sentire il tuo odore e non ascoltarti. Ho tanto bisogno del tuo abbraccio, di vederti ridere o ballare…" inizia la lettera a cuore aperto di Joana.

Tra immagini e video che ritraggono la mamma felice e sorridente, la moglie di Dani Alves continua a spiegare l'immenso senso di solitudine con cui in questi giorni è costretta a convivere: "Ho bisogno della tua allegria. Mi hai detto di non piangere e ti prometto che ho messo tutto dalla mia parte per non farlo. Ho i miei giorni più vivaci, ma quel freddo interiore, mi accompagna sempre… E a volte mi fa in mille pezzi. Mi sento sola, sai? Mi hai detto che dovunque sia tu saresti stato con me, ma non ti sento. Molte persone mi ameranno e lo apprezzo, ma l'amore di una madre è solo uno".

Per Joana Sanz un manifesto di amore incondizionato verso la mamma ma anche una risposta altrettanto diretta a chi continua a seguirne i movimenti cercando di carpire qualche verità nascosta, anche al di là di un "patto" con il marito, di attendere la fine di tutto prima di intraprendere qualsiasi decisione: "Non punitemi o giudicatemi se mi vedete ballare o sorridere, cerco solo di guarire le mie ferite a modo mio, quella che fa bene a me, quella che piacerebbe a mia madre".