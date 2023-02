L’ex moglie resta l’unica a credere ancora a Dani Alves: intanto Joana Sanz “scappa” a Parigi Mentre si avvicina il giorno del giudizio per Dani Alves, torna a parlare Dinorah Santana, ex moglie e madre dei due suoi figli: “Chi lo conosce sa che non potrebbe mai disonorare una donna in quel modo”. Intanto, l’attuale consorte dell’ex giocatore, Joana Sanz ha lasciato tutto e si è rifugiata a Parigi, non prima di aver pubblicato alcune “storie” social che hanno innescato nuove polemiche.

A cura di Alessio Pediglieri

Le due donne che conoscono meglio di chiunque altro Dani Alves stanno prendendo diametralmente strade opposte dopo quanto accaduto all'ex giocatore, in carcere da quando è stato accusato di aver violentato una ragazza nella notte del 30 dicembre 2022, in un locale notturno di Barcellona. Dinorah Santana, che lo conosce da quando era ragazzina, ha condiviso il matrimonio per 10 anni ed è madre dei figli di Alves, continua imperterrita a credere nell'innocenza dell'ex marito, pur davanti a evidenze che lo inchioderebbero alle sue responsabilità. Joana sanz, l'attuale consorte del brasiliano, sta invece provando a rifarsi subito un'altra vita, allontanandosi da tutto e da tutti.

Dinorah Santana ha rotto di nuovo il silenzio e alla vigilia dei giorni cruciali del processo a Dani Alves per abusi sessuali, ha voluto ribadire il proprio pensiero, a difesa dell'ex marito. Dopotutto è la prima moglie di Dani Alves, con cui ha condiviso la sua vita per ben 10 anni e la madre dei suoi due figli. Dinorah è rimasta in Brasile, profondamente angosciata da tutto ciò che sta accadendo intorno a Dani e lo difende, per telefono in una intervista esclusiva rilasciata alla testata spagnola Sport, ribadendo l'innocenza dell'ex marito, incapace di una cosa del genere: "Dani ha sempre creduto che una donna debba essere trattata come una regina. Lo ha ereditato da suo padre e per il rispetto che nutre per sua madre. È così con le persone in generale e chiunque abbia lavorato per lui può dirlo… Immaginare una donna in una situazione come quella descritta.. è impossibile per me crederci"

Dinorah ha voluto spiegare tutti i dettagli di come Dani Alves stia soffrendo in carcere, denunciando la gogna mediatica cui è stato sottoposto attraverso l'opinione pubblica: "Dani è incapace di fare una cosa del genere. Lo conosco da 22 anni e so per certo che è incapace di disonorare una donna". Tuttavia le accuse verso l'ex calciatore sembrano sempre più indirizzarsi alla sua colpevolezza. Tante bugie iniziali, poi le testimonianze sempre più coerenti delle persone presenti nel locale, che coincidono con il racconto raccapricciante della vittima, quindi le immagini delle telecamere che spingono verso la medesima conclusione: colpevolezza.

"Stanno condannando Dani a priori, senza essere stato realmente processato. Tutti quelli che stanno intorno a Dani, da quello che pulisce la sua casa in Brasile, al Barcellona… Tutti sanno chi è e che non sarebbe capace di cose del genere . La situazione fa molto male. Tutti lo giudicano solo dalle informazioni generate dalla stampa che non sono del tutto vere: Dani è in carcere perché considerato a rischio di fuga, perché ha un'altra nazionalità e perché ha una vita economica molto agiata. Non è in carcere perché è colpevole".

Una sconcertata Dinorah continua a spiegare il proprio punto di vista ad Albert Masnou, vicedirettore di Sport. "È incredibile. Nemmeno nel peggior incubo potremmo immaginare una cosa del genere. Non stiamo bene, né io né i bambini. Sta diventando molto complicato ogni giorno che passa". Sì, i bambini perché tra le vittime di questa vicenda ci sono anche i due figli di Dinorah e Dani, Victoria e Daniel che stanno soffrendo nel sentire quanto stia accadendo a loro padre, impossibilitati di vederlo: "Lo vivono male perché non possono vedere papà, ma stiamo programmando il viaggio per andare in Spagna quando uscirà la data dell'udienza e andremo subito a trovarlo se esce" continua la sua ex moglie. "Lui si preoccupava ogni giorno per i bambini e appena potremo dovremo affrontare la situazione. Per quanto abbiano evitato di leggere i social e ascoltare le notizie, alla fine hanno saputo ciò che si dice e ha finito per colpirli. Ma sanno anche che loro padre non l'ha fatto"

Gli auguri ’social’ di Dani Alves per il 15° compleanno della figlia Victoria

Un radicale cambiamento di vita, votato a difendere l'ex consorte e a fargli sentire tutto il proprio sostegno e affetto in uno dei momenti più bui della sua vita, anche perché lei in prima persona ha voluto il nuovo e attuale avvocato di Alves, Cristobal Martell: "Io che ero a Barcellona sono dovuta tornare in Brasile perché i bambini non stavano bene. Dani voleva che stesse con i bambini. Ma adesso torneremo in Spagna ben sapendo che lui non potrà muoversi per molto tempo ancora". Una scelta che cozza irrimediabilmente davanti a quella fatta dalla attuale consorte di Alves, Joana Sanz che dopo l'ultimo incontro avvenuto in carcere, sembra aver deciso di chiudere questo capitolo e rifarsi subito una vita.

Per la modella e attuale consorte di Alves, il momento è più che delicato: poco prima delle accuse al marito aveva appena perso la mamma e adesso ha deciso di lasciare tutto e trasferirsi lontano, a Parigi. Joana Sanz ha preso la decisione di dirigersi nella capitale francese dopo aver incontrato il marito in carcere senza spiegare se si trattasse di una scelta privata o, al contrario, di lavoro, scatenando illazioni e polemiche soprattutto davanti alle indiscrezioni che sono giunte da diverse trasmissioni che stanno seguendo da vicino la situazione e che avrebbero confermato l'intenzione di iniziare una nuova vita.

Ad arricchire le dicerie che vorrebbero Joana allontanarsi in modo definitivo da Alves, visto che si era parlato anche di un divorzio imminente davanti ai fatti e a seguito della scelta della modella di avere cancellato dai social ogni riferimento al marito, sono state anche le stesse storie pubblicate da Joana sul suo profilo Instagram. La si vede commentare divertita la notizia della sua partenza per Parigi, per poi lasciarsi andare in affettuose effusioni con il suo cagnolino.

Tutte immagini che lascerebbero davvero pochi spazi a interpretazioni differenti a quelle sostenute dai più che la vorrebbero aver preso le distanze in modo evidente da Dani Alves. In ultimo, e soprattutto, è stata soprattutto l'ultima storia a far "saltare il banco" in cui si vede la modella ballare al suono di "Fuera del Mercado" di Danny Ocean, in un particolare pezzo della canzone:

"Muovi il tuo corpo, felicità eterna / Senti l'elettricità che ti sale su per le gambe / Grida al mondo che sei un guerriero / La vita è sangue, sudore e fuoco / Muovi il tuo corpo e la felicità eterna / E se vuoi manda tutto all'inferno / Invia tutto, invia tutto / La vita è sangue, sudore e fuoco".

E con un gesto eloquente che sembra un messaggio altrettanto diretto a tutto e a tutti. Dani Alves incluso.