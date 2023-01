Dani Alves rifiuta l’incontro con la moglie in carcere: lei ha deciso di chiedere il divorzio Dani Alves in carcere per la presunta violenza sessuale su una ragazza di 23 anni è sempre più solo. Joana Sanz, ha deciso di chiedere il divorzio.

A cura di Marco Beltrami

Dani Alves non vuole sapere cosa sta accadendo all'esterno del carcere dove è rinchiuso per i presunti abusi sessuali in discoteca su una ragazza 23enne di Barcellona. Il popolare calciatore brasiliano ha rinunciato anche alla TV per non correre il rischio di vedere qualcosa che riguardi lui e i suoi cari, profondamente turbati e feriti da questa terribile storia. Le uniche informazioni filtrate sono quelle che gli arrivano dal suo avvocato che ha presentato ricorso contro l'ordinanza sulla sua detenzione provvisoria. Ha persino rinunciato ad incontrare sua mamma e anche la sua storica fidanzata Joana Sanz, per vergogna a quanto pare. Proprio quest'ultima sembra aver preso una decisione drastica nei confronti del giocatore più titolato della storia del calcio.

La modella Joana Sanz e Dani Alves si sono conosciuti nel 2015, e dopo un solo anno hanno deciso di sposarsi in segreto a Formentera. L'ex esterno di Barcellona, Juventus e PSG era già convolato a nozze con Dinora Santana, la sua prima moglie e madre dei suoi figli, che attualmente ne cura gli interessi e amministra il suo patrimonio. Proprio Santana ha difeso il brasiliano in diverse trasmissioni, mostrandosi incredula per le accuse rivolte al suo ex marito. Una posizione che inizialmente sembrava la stessa di Joana, schieratasi apertamente dalle parte di Alves.

In un intervento ad Antena 3, prima dell'arresto del giocatore, Sanz infatti si era mostrata imperturbabile: "So chi è mio marito, so come l'ho conosciuto, so quanto sia rispettoso, com'è, perché nemmeno quando mi stava conoscendo mi mancava di rispetto. Ho visto tante volte come le donne si avvicinano a lui, per provare qualcosa con mio marito in faccia a me. Se lo fanno già in mia presenza, io non voglio immaginare cosa accade quando non ci sono".

Dani Alves e Joana Sanz durante la loro relazione

Dopo la conferma della detenzione da parte del giudice, che ha riscontrato contraddizioni nelle versioni di Dani Alves sull'accaduto e conferme invece tra il racconto della presunta vittima e i riscontri delle forze dell'ordine, Joana Sanz ha deciso di fare un passo indietro. Secondo quanto riportato in "El Programa de Ana Rosa", la ragazza che nei giorni scorsi aveva cancellato tutte le foto di coppia con il marito, avrebbe scelto di chiedere il divorzio. Una richiesta presentata attraverso i suoi legali, visto che Dani Alves si sarebbe rifiutato di incontrarla faccia a faccia vergognandosi della sua situazione. Ecco dunque la necessità sui social di specificare che quel messaggio "Cuore mio, per favore sopporta così tanto dolore", non era un messaggio di supporto al giocatore, ma a se stessa: "Non travisate o interpretate male quello che sto dicendo".

D'altronde Joana Sanz sta vivendo un avvio di 2023 terribile: prima ha perso la mamma per una brutta malattia, e poi la vicenda di Dani Alves che ha sconvolto ulteriormente la sua vita. E pensare che i due erano tornati in Spagna proprio per il funerale della signora. La decisione di rompere per sempre con Dani Alves, secondo quanto dichiarato da Telecinco non è frutto di rabbia ma ben ponderata anche con i suoi legali. In sintesi Sanz non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro in quanto non dubita della storia raccontata dalla presunta vittima dell'aggressione sessuale del marito. Nelle ultime ore poi la modella, è tornata nuovamente sui social per chiarire un'altra situazione che la riguarda. Qualcuno ha ipotizzato che l'intenzione di lady Alves la sera dei fatti fosse quella di uscire con il marito, ma che lui le avesse detto che preferiva divertirsi con gli amici. Una versione che Sanz ha voluto smentire categoricamente.