Dani Alves non esce ancora dal carcere ma riceve una visita: due persone che non aspettava Due membri di una pastorale religiosa hanno chiesto un incontro in carcere con Dani Alves: l'entourage del giocatore sta ancora lavorando per trovare i soldi della cauzione con l'aiuto della famiglia di Neymar.

La permanenza di Dani Alves in carcere continuerà ancora qualche giorno: il brasiliano verrà rilasciato su cauzione ma non subito, dato che per i suoi legali non è facile reperire l'altissima somma richiesta per la sua libertà dal tribunale della sezione 21 del Tribunale provinciale di Barcellona Il giocatore resterà ancora in custodia per questa notte, ma nella giornata di oggi ha ricevuto una visita inaspettata da parte di due persone che si sono presentate da lui chiedendogli un incontro.

La ricostruzione è stata fatta durante il programma ‘Vamos a ver' di Telecinco che ha seguito le ultime notizie riguardanti la vicenda. Dani Alves ha ottenuto la libertà su cauzione e dovrà versare 1 milione di euro per lasciare il carcere, una cifra altissima che il suo entourage sta cercando di mettere insieme anche grazie all'aiuto di Neymar e suo padre. La missione si sta rivelando più difficile del previsto, tanto che il brasiliano sarà costretto a trascorrere in cella almeno un'altra notte.

Questa mattina intanto due membri di una pastorale religiosa si sono recati da lui: il giocatore non si aspettava la visita dei volontari, mandati dal sacerdote per parlargli. Si tratta di un servizio di volontariato religioso che si dedica alla visita dei detenuti in tutte le carceri catalane, per stargli accanto e ascoltarli mentre scontano la loro pena.

I due uomini hanno tenuto grande riserbo sulla conversazione con Dani Alves, noto per essere un grande religioso, ma hanno riferito soltanto che era più nervoso del solito perché non vedeva l'ora di abbandonare il carcere dove ha già trascorso 14 mesi dopo essere stato giudicato colpevole di violenza sessuale.

Ottenere la somma necessaria per pagare la cauzione non sarà una passeggiata. I suoi legali stanno esplorando diverse strade per raccogliere i soldi che gli regalerebbero la libertà provvisoria: hanno già parlato con le banche e con la famiglia di Neymar, oltre che con alcuni finanziatori che potrebbero aiutarlo.