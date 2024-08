video suggerito

Cucurella falcia i giocatori dell'Inter nella partita amichevole: non risparmia entrate durissime Anche in amichevole Cucurella ha preso sul serio il suo compito: sono state diverse le entrate in scivolata sui giocatori dell'Inter, allarmando tutti per il rischio infortuni a pochi giorni dall'inizio del campionato.

A cura di Ada Cotugno

Marc Cucurella ha preso molto seriamente la partita amichevole contro l'Inter, così tanto da fiondarsi con molta foga su ogni pallone. Ha fatto discutere il suo atteggiamento verso i giocatori nerazzurri che per tutta la gara hanno dovuto fare i conti con lo spagnolo che non si è mai risparmiato: le sue entratacce hanno creato una vera e propria polemica tra i tifosi che si aspettavano un atteggiamento diverso in un test di questo genere.

Per entrambe le squadre si trattava dell'ultima uscita prima dell'inizio ufficiale della stagione, un banco di prova per testare la formazione titolare e anche le rotazioni. Ma per il giocatore del Chelsea sembrava molto di più, come dimostrano i video sul web in cui addirittura i giocatori dell'Inter protestano per il suo atteggiamento che avrebbe potuto causare qualche infortunio.

Cucurella non risparmia i giocatori dell'Inter

Dopo aver vinto l'Europeo con la Spagna Cucurella ha guadagnato enorme popolarità, riscattandosi da mesi un po' opachi. E a quanto pare non vede l'ora di ricominciare il suo cammino in Premier League, visto l'animo con cui ha affrontato la partita amichevole contro l'Inter. Lo spagnolo è rimasto in campo per tutto il primo tempo, prima di dare spazio a Renato Veiga nella ripresa, e per tutti i 45 minuti iniziali è stato il vero incubo dei nerazzurri.

Nelle immagini che circolano si vede praticamente ovunque, pronto a entrare in scivolata per recuperare il pallone tra i piedi degli avversari. Non ha mai risparmiato neanche i colpi più duri, nonostante si trattasse di una semplice amichevole che non aveva nulla in palio. Lo sa bene Thuram che in un momento si è trovato travolto dal suo avversario che gli è entrato sulla caviglia con tanta foga agonistica.

Le lamentele di Barella e Darmian

I giocatori lo hanno subito fatto notare all'arbitro ma niente è cambiato. Dopo il fallaccio commesso ai danni di Thuram ci hanno pensato Barella e Darmian a protestare per difendere il compagno e far sanzionare Cucurella, andando anche faccia a faccia contro di lui. Ma alla fine non è cambiato niente: lo spagnolo ha continuato con la linea dura per tutto il resto della sua partita senza mai fare un passo indietro.