Cuadrado non ci sta, il tweet fa scoppiare lo scandalo: “Questo gol è una mancanza di rispetto” Juan Cuadrado non si è trattenuto sabato sera davanti alla TV, denunciando una pagina vergognosa del calcio colombiano.

A cura di Paolo Fiorenza

Juan Cuadrado sabato sera era davanti alla TV ed ha assistito ad una pagina davvero brutta del calcio colombiano. Il giocatore della Juventus non si è trattenuto ed ha twittato tutto il suo sdegno per quanto accaduto: "Questo gol è una mancanza di rispetto". È accaduto che un match decisivo per la promozione nella massima serie colombiana si sia deciso con un clamoroso ribaltone nei minuti di recupero: l'Union Magdalena, che aveva bisogno di una vittoria, era sotto 0-1 al 95′, poi ha messo a segno due gol in due minuti, chiudendo il match col punteggio di 2-1.

Si è giocato l'ultimo turno del gironcino all'italiana di quattro squadre che doveva promuovere una squadra dalla Primera B alla A: l'Union Magdalena, impegnata in casa del Llaneros, era due punti dietro la capolista Fortaleza, che invece ospitava il Bogotà. Il Fortaleza ha perso ed è rimasto a 10 punti ed anche l'Union era ferma a 8 fin quasi il fischio finale, poi è successo lo scandalo o la vergogna, come in Sudamerica hanno definito quanto accaduto. I giocatori del Llarenos, che era avanti 1-0, hanno deciso di fatto di smettere di difendere: le due reti segnate dagli ospiti al 95′ e '96' sono avvenute contro una squadra passiva ad essere buoni. In particolare nel video del secondo gol realizzato da Jonathan Segura si può vedere come i calciatori di casa quasi si fermino, al punto che nonostante l'attaccante dell'Union si impappini davanti al portiere ha poi il tempo di servire un altro compagno lasciato solissimo che non ha difficoltà ad insaccare a porta vuota.

A sorpasso compiuto e promozione portata a casa, i giocatori dell'Union Magdalena hanno esultato senza alcuna remora e dal canto suo la División Mayor del Fútbol Colombiano ha ratificato con un tweet l'ascesa in Primera A dell'Union, che ora si giocherà il titolo della B nella finale con la squadra che uscirà dall'altro gironcino a quattro. In un altro tweet sono state mostrate le immagini della festa, insomma per chi organizza il calcio in Colombia è tutto assolutamente normale. Ma è probabile che la vicenda non finirà qui, visto che lo scandalo sta montando. Del resto le immagini parlano da sole, a meno di non voler chiudere entrambi gli occhi…