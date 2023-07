Cuadrado all’Inter, un indizio di mercato c’era ma nessuno l’ha notato: tutto in due emoticon Cuadrado sarà un giocatore dell’Inter: una vera e propria sorpresa nel calciomercato italiano ma, probabilmente, un indizio di sull’operazione c’era e nessuno l’ha preso in considerazione.

A cura di Vito Lamorte

Il mese di luglio sta riservando diverse sorprese di calciomercato ai tifosi di Inter e Juventus. Alcune assolutamente imprevedibili e impensabili. Dopo lo scossone che c'è stato nel caso Lukaku, con la rottura tra il calciatore e la dirigenza nerazzurra che ha scoperto le trattative tra il suo agente e altri club (anche Juventus e Milan), nelle scorse ore si è fatta largo una indiscrezione clamorosa: Juan Cuadrado vestirà la maglia del club meneghino il prossimo anno.

Sì, proprio quel Cuadrado lì.

Il calciatore colombiano non ha rinnovato il contratto con la Juve ed era un free agent fino a qualche ora fa: dopo aver rifiutato la corte di alcuni club arabi e ascoltando i sondaggi di qualche squadra europea, ecco che il Panita si è accasato all'Inter. Non c'è ancora l'ufficialità ma sembra tutto fatto: contratto di 2,5 milioni di euro fino al 2024, svolgerà le visite mediche nella giornata di martedì.

Insomma, sembra tutto fatto. Un passaggio che ha scatenato sui social i tifosi di entrambe le rivali ma che ha fatto tornare la mentre di molti ad un paio di giorni fa.

In occasione della lettera con cui Samir Handanovic ha detto addio all'Inter sui suoi canali social era stato notato il commento di Juan Cuadrado, ma nessuno gli aveva dato peso più di tanto.

Il colombiano è stato protagonista di tante sfide tra tra nerazzurri e bianconeri, con la rissa andata in scena solo pochi mesi fa in occasione del Derby d'Italia di Coppa Italia che vide protagonista proprio il portiere sloveno e l'ormai ex bianconero. In tanti hanno lasciato cadere la cosa pensando ad un semplice riconoscimento per l'avversario con le divergenze avute in campo ormai alle spalle ma, probabilmente, c'era già qualcosa di più.

Cuadrado ha utilizzato due emoji che solitamente vengono postato per ringraziare e per dare forza all'interlocutore. Forse un indizio di mercato c'era già ma nessuno l'ha preso in considerazione per quello che era.