Il Milan ha archiviato in scioltezza la pratica Crotone. La squadra di Pioli si è imposta in terra calabrese con il risultato di 2-0 grazie alle reti, su calcio di rigore di Kessié, e di Brahim Diaz. Per quest'ultimo si tratta del primo gol in Serie A. I rossoneri volano così a punteggio pieno, mentre la formazione di Stroppa resta al palo con il secondo ko di fila. Nota stonata in casa Milan, l'infortunio al braccio di Ante Rebic, molto grave.

Il Milan a Crotone non ha risentito dell’assenza di Zlatan Ibrahimovic alle prese con il Covid. La squadra ospite in avvio con in campo i neoacquisti Tonali e Diaz ha concesso pochissimo, rendendosi pericolosa a più riprese. L’episodio decisivo è arrivato nel finale del primo tempo, quando l’arbitro ha concesso un rigore per un fallo di Marrone su Rebic. Inutili le proteste dei calabresi per un controllo di braccio dell’attaccante, smentito anche dal Var. Dal dischetto Kessié si è rivelato glaciale con il Milan dunque che è andato all’intervallo in vantaggio di un gol.

Nella ripresa il copione della gara non è cambiato e il Milan ha preso ulteriore campo e fiducia sulla scia dell'entusiasmo per il vantaggio. I rossoneri hanno approfittato della disastrosa difesa avversaria per trovare il raddoppio con la prima rete in Serie A di Brahim Diaz che si è rivelato implacabile sotto porta. Guizzo ad anticipare un avversario e 0-2 con il match in ghiaccio. Nota stonata della serata? Il grave problema al braccio di Rebic, con la torsione innaturale dell'arto dopo una caduta. Pioli si augura di ritrovarlo presto, anche alla luce dell'assenza causa Covid di Ibra.

Il tabellino di Crotone-Milan

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pedro Pereira (72′ Reca), Messias, Cigarini, Zanellato (46′ E. Henrique), Molina (83′ Rispoli); Simy, Dragus. All. Stroppa

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Tonali (63′ Bennacer); Saelemaekers (63′ Castillejo), Calhanoglu (82′ Krunic), Brahim Diaz (83′ Leao); Rebic (57′ Colombo). All. Pioli

Ammoniti: Marrone (C), Pioli (M), Gabbia (M), Hernandez (M)

Marcatori: 45'+2 rig. Kessié, 50′ Brahim Diaz