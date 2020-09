Grave infortunio per Ante Rebic durante Crotone-Milan. L'attaccante croato, protagonista in occasione del rigore del vantaggio della formazione rossonera, nel secondo tempo è stato vittima di un brutto incidente. Dopo una caduta, torsione innaturale del braccio sinistro per il giocatore ex Eintracht che senza attendere l'ingresso dei sanitari, e molto dolorante, è corso negli spogliatoi. Pioli è stato costretto ad inserire al suo posto Colombo. Secondo le prime indiscrezioni, riportate da Sky, per Rebic, lussazione del gomito sinistro già ridotta nello spogliatoio, a caldo. Ora si trova in ospedale, si teme uno stop di un mese

Apprensione in casa Milan per Ante Rebic. Il giocatore croato decisivo nel match disputato sul campo del Crotone con la giocata che ha portato alla concessione del rigore del momentaneo 0-1, ha rimediato un grave infortunio al braccio. Le immagini parlano da sole per il calciatore che ha dovuto fare i conti con un problema al braccio sinistro. Durante un contrasto di gioco con un avversario Rebic è caduto in modo scomposto con il braccio che è finito sotto tutto il peso del corpo. Una torsione innaturale per l'arto di Rebic che appena si è alzato si è subito reso conto della gravità del problema.

Cosa si è fatto Ante Rebic, infortunio al gomito

Le telecamere di Sky non hanno indugiato a lungo sul braccio infortunato di Rebic, per le immagini molto crude. Il duttile attaccante dal canto suo senza perdere tempo, e molto dolorante, si è subito recato verso gli spogliatoi senza aspettare l'arrivo dello staff medico dalla panchina. Pioli che ha protestato con il direttore di gara è stato ammonito, mentre in breve tempo sul terreno di gioco è entrato Colombo, per colmare la lacuna lasciata dallo sfortunato Rebic. La lussazione rimediata al gomito sinistro è stata subito "curata" a caldo nello spogliatoio, prima del trasferimento in ospedale per ulteriori esami e lastre.