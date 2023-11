Crollo nello stadio del Luton durante la partita col Liverpool: c’è un buco nel soffitto Il soffitto del bagno della tribuna centrale dello stadio del Luton è crollato durante la partita di Premier contro il Liverpool. Si è creato un buco enorme.

A cura di Fabrizio Rinelli

Kenilworth Road è lo stadio di casa del Luton dal 1905. L'approdo del club in Premier League in 9 anni dopo il fallimento del club rappresenta un piccolo effetto macchina del tempo per il campionato più ricco, mediatico e scintillante al mondo. Già, perché a differenza degli altri impianti sportivi della massima lega calcistica inglese altamente moderni e innovativi, lo stadio del Luton presenta diverse criticità essendo fermo ancora a un'architettura datata anni. Nonostante la riqualificazione per 10 milioni di sterline all’inizio di questa stagione qualcosa non va.

Lo stadio del Luton situato al centro della città.

Nel corso della partita contro il Liverpool giocata dal Luton in casa nell'ultimo turno di Premier, lo stadio è stato ancora una volta oggetto di critiche. Nonostante il fascino di un impianto vecchio posizionato al centro della città e nel bel mezzo delle abitazioni, per qualcuno Kenilworth Road ha ormai fatto il suo corso. Uno stadio fatiscente per alcuni e che proprio contro i Reds è stato stato interessato da un crollo. Come evidenziato dal giornalista del Telegraph Thom Gibbs, il soffitto di un bagno dello stadio è crollato durante la partita.

Fortunatamente non ci sono stati feriti né danni particolarmente ingenti. Fanno specie però le immagini di gran parte del bagno inutilizzabile ormai per via di un grande buco nel tetto, con cumuli di intonaco che ricoprivano pavimento e orinatoi. Si tratta del bagno delle tribuna centrale. Il crollo ha messo in evidenza i segni del tempo che mostra lo scheletro dello stadio rinforzato con travi in legno. L'ennesima prova di quanto sia ormai necessario l'intervento del club per dare vita al nuovo stadio che è già pronto per essere costruito.

L’ingresso dello stadio di Luton.

La società sta infatti lavorando proprio a questo con l'intenzione di trasferirsi in un nuovo stadio nel cuore di Luton. Power Court ospiterà i primi 19.500 tifosi quando verrà aperto in futuro, con il potenziale di espandersi di altri 4.000. Gli Hatters sperano di iniziare i lavori all'inizio del 2024 e puntano a costruire anche 1.200 nuove case, oltre a ristoranti e bar in un nuovo quartiere della città. Necessario, oltre che indispensabile per la sicurezza, dare vita a una nuova struttura che possa anche adeguarsi con i tempi.