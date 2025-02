video suggerito

Cristiano Ronaldo vuole insegnare a Mbappé come si gioca al Real: "Non sa fare quel ruolo" Cristiano Ronaldo dispensa qualche consiglio a Mbappé per aiutarlo nella sua nuova avventura al Real Madrid: "Se fossi in lui, giocherei più o meno come Cristiano Ronaldo"

A cura di Ada Cotugno

Cristiano Ronaldo continua la sua avventura in Arabia Saudita senza mai perdere di vista il Real Madrid: il legame del calciatore con gli spagnoli non si è mai spezzato e anche adesso segue le sorti della squadra ed è pronto a dispensare consigli come ha fatto con Kylian Mbappé. Il francese ha fatto fatica nel suo primo periodo in Liga ma sta cercando di recuperare terreno per diventare la grande star dei Blancos, così come tutti avevano immaginato dal momento del suo arrivo.

Nella lunga intervista concessa a La Sexta CR7 ha parlato anche del rendimento dell'attaccante e di come potrebbe inserirsi all'interno del Real, in un ambiente che lui conosce benissimo. Il portoghese è disposto a dare grandi consigli e anche qualche lezione per permettere al suo giovane collega di rendere al massimo.

Cristiano Ronaldo dà un consiglio a Mbappé

Il portoghese sa benissimo cosa deve fare Mbappé per poter essere al centro del Real Madrid. Dopotutto lui ha già calcato quel palcoscenico con grande successo ed è entrato immediatamente in empatia con il francese che secondo lui ricopre un ruolo non propriamente adatto alle sue caratteristiche: "Il ruolo di attaccante complica un po' le cose per Mbappé, perché secondo me non sa giocare da attaccante… Non è che non lo sappia, non è la sua posizione". Una giustificazione validissima ma che implica una nuova responsabilità per l'ex PSG che dovrò imparare a ricoprire un nuovo ruolo.

Cristiano Ronaldo si offre di dare personalmente lezioni al francese per permettergli di compiere la parabola che lui stesso ha percorso dal momento in cui è sbarcato a Madrid: "Se fossi al Real Madrid gli insegnerei a giocare come un nove. Perché io non ero un attaccante. Mi sono abituato a giocare come attaccante. Giocavo come ala e la gente se ne dimentica. Kylian non dovrebbe essere un attaccante tipico. Se fossi in lui, giocherei più o meno come Cristiano Ronaldo gioca come attaccante".