Cristiano Ronaldo si mette l’Italia alle spalle: “Quanto ci mancava l’Inghilterra” È iniziato a tutti gli effetti il nuovo capitolo della vita di Cristiano Ronaldo, di ritorno al Manchester United. Il campione portoghese si è trasferito nuovamente in Inghilterra con tutta la sua famiglia e si sta preparando al secondo debutto con i Red Devils. Nel frattempo mostra con orgoglio la sua nuova casa: “Chi ha detto che a Manchester non c’è il sole?”.

A cura di Redazione Sport

Il nuovo capitolo della carriera (e della vita) di Cristiano Ronaldo è iniziato ufficialmente nella serata di giovedì 2 settembre, quando il campione portoghese – fresco dell'ennesimo record conquistato a livello internazionale – è atterrato a Manchester. Lo aspetta di nuovo lo United, che ha mandato ad accoglierlo all'aeroporto Darren Fletcher, ex compagno di squadra di CR7 nella sua prima avventura ai Red Devils e attuale direttore tecnico del club. La compagna Georgina Rodriguez e i suoi quattro figli l'hanno raggiunto il giorno successivo con un volo privato direttamente dall'Italia, dopo la comparsata della modella di origini argentine al Festival del Cinema di Venezia.

Ronaldo ha potuto viaggiare verso l'Inghilterra in anticipo rispetto ai programmi del Portogallo in questa parentesi di calcio internazionale perché squalificato per la partita successiva della sua nazionale. L'obiettivo è preparasi al meglio per il nuovo debutto con il Manchester United, previsto per sabato 11 settembre ad Old Trafford contro il Newcastle. Un evento già attesissimo in Inghilterra, lì dove Cristiano è tornato a respirare aria di casa, dopo avervi già trascorso sei anni tra il 2003 e il 2009. Un feeling che ha subito ritrovato nonostante il lungo periodo passato in Spagna e i tre anni in Italia.

"Chi dice che a Manchester non c'è il sole?", ha scherzato su Instagram pubblicando alcune foto di un pomeriggio trascorso in famiglia nella tenuta in cui si è stabilito. Una serie di scatti in compagnia di Georgina e dei suoi figli nel contesto della campagna inglese, accarezzati da un clima estivo ancora piacevole. Momenti intimi che hanno rappresentato l'occasione giusta per sottolineare la sua felicità per il ritorno in terra inglese a distanza di tanti anni.

Concetto ribadito dalla compagna Georgina Rodriguez, che ha sottolineato quanto le fosse mancato "vivere in Inghilterra". Dopo aver amato l'Italia, paese con cui ha instaurato un grande feeling e che le ha spalancato le porte di interessanti opportunità professionali, anche Georgina volta pagina. Per Cristiano Ronaldo e la sua famiglia inizia una nuova, vecchia storia.