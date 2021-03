Cristiano Ronaldo è stato regolarmente convocato da Andrea Pirlo per Juventus-Lazio, big match della 26a giornata di Serie A in programma questa sera all'Allianz Stadium. Le ultime indiscrezioni però, raccontano della volontà del tecnico di non puntare dal 1′ su CR7, che dovrebbe partire dalla panchina. In questo modo si vuole permettere al portoghese di recuperare la migliore forma possibile in vista della decisiva sfida di Champions contro il Porto in programma martedì.

Cristiano Ronaldo convocato per Juve-Lazio, ma sarà in panchina

La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la partita contro la Lazio. Il nome di Cristiano Ronaldo rientra tra gli attaccanti a disposizione, con Morata e Aké. Il lusitano però, secondo quanto riportato da Sky, non dovrebbe partire titolare con Andrea Pirlo che sembra intenzionato a concedere spazio dal 1′ al tandem formato da Morata, protagonista nel successo sullo Spezia, e Kulusevski, ancora una volta dunque in posizione più avanzata, rispetto a quello che è il suo ruolo più congeniale, ovvero esterno offensivo.

Perché Cristiano Ronaldo non sarà titolare in Juventus-Lazio, come sta CR7

Ma perché Cristiano Ronaldo inizierà dalla panchina in Juventus-Lazio? Quali sono le condizioni dell'attaccante portoghese? Il centravanti non deve fare i conti con nessun problema di natura fisica, ma solo con un leggero affaticamento. In vista dei tanti impegni ravvicinati, e del prossimo delicato confronto di martedì contro il Porto, Pirlo ha deciso di far rifiatare un po' CR7 che potrebbe comunque diventare un'arma da sfruttare a gara in corso contro gli uomini di Simone Inzaghi. Troppo alta la posta in palio negli ottavi di ritorno di Champions, con la Juventus che dopo il 2-1 rimediato in Portogallo dovrà vincere 1-0 o con almeno due gol di scarto per qualificarsi ai quarti. In quell'occasione ci vorrà il miglior Cristiano Ronaldo, con Pirlo che non vuole correre rischi contro la Lazio.

I convocati della Juventus per la Lazio

Questi i convocati della Juventus che ritrova Cuadrado, Arthur e Bonucci, ma perde de Ligt: Szczesny, Pinsoglio, Buffon, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, De Marino, Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Peeters, Ronaldo, Morata e Aké