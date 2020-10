Brutta sorpresa per Cristiano Ronaldo. Nella mattinata di ieri, un ladro si è introdotto nell'abitazione del campione della Juventus attualmente impegnato con la sua nazionale con cui ha giocato ieri sera nell'amichevole contro la Spagna. Un uomo, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe introdotto nella residenza lusitana di CR7 in quel di Funchal. Secondo i tabloid inglesi, il malvivente avrebbe portato via solo una maglia autografata della Juventus del bomber.

La residenza di Cristiano Ronaldo in Rua Princesa Dona Amélia, a Funchal è stata oggetto dell'irruzione di un ladro nella mattinata di mercoledì. L'uomo avrebbe approfittato del momento in cui un dipendente ha aperto la porta del garage, per introdursi nella lussuosa abitazione. A far scattare l'allarme è stato un familiare del bomber, con la Polizia di Pubblica Sicurezza che subito è arrivata sul posto attraverso gli agenti in borghese dell'Unità di Polizia.

Qual è stato il bottino? Il ladro ha portato via solamente una maglietta della Juventus autografata dell'attaccante, oltre ad altri piccoli oggetti, per un valore complessivo di 200 euro. Fondamentali per le indagini la visione delle immagini del circuito interno di videosorveglianza, con la polizia che sarebbe sulla buona strada per individuare l'autore del furto, che potrebbe essere localizzato a breve. Una giornata da dimenticare per CR7 che comunque ieri sera è sceso in campo nella sfida amichevole contro la Spagna. Una buona prestazione quella dell'attaccante che oltre a sfiorare il gol si è reso protagonista anche di un curioso botta e risposta con l'arbitro italiano Valeri, dopo che quest'ultimo ha fischiato la fine del primo tempo con 8 secondi d'anticipo.