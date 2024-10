video suggerito

Cristiano Ronaldo esplode contro l’arbitro dopo il pareggio del Portogallo: lo manda a quel paese Alla fine di Scozia-Portogallo Cristiano Ronaldo è stato incontenibile contro l’arbitro: gli ha rivolto gestacci e insulti mentre tornava negli spogliatoi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Lo 0-0 del Portogallo contro la Scozia ha mandato Cristiano Ronaldo su tutte le furie. Alla fine della partita la tensione era palpabile: già irritato per aver perso diverse occasioni in campo, CR7 ha scagliato tutta la sua furia nei confronti dell'arbitro Lawrence Visser che dopo il fischio finale è stato preso di mira con ampi gesti e anche qualche insulto. Un brutto siparietto che è durato fino al suo rientro negli spogliatoi ed è ripreso poi davanti alle telecamere dove ha mostrato due pollici in giù in segno di grande disappunto.

La rabbia di Cristiano Ronaldo contro l'arbitro

Tutta la partita è stata molto tesa perché in palio c'era molto più della vittoria. Con i tre punti il Portogallo si sarebbe assicurato il passaggio ai quarti di finale della Nations League con due turni di anticipo, un risultato che avrebbe trasformato la squadra anche in una testa di serie in vista delle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Il quadro non è compromesso ma lo 0-0 contro la Scozia ha fatto saltare i nervi di Cristiano Ronaldo, già nervoso per aver sbagliato alcune occasioni preziose davanti alla porta.

È per questo che dopo il triplice fischio si è scatenato il putiferio: il portoghese se l'è presa con l'arbitro Visser per tutto ciò che era accaduto nei precedenti 90 minuti con una sfuriata plateale, ben ripresa dalle telecamere. L'alterco è durato diversi minuti ed è cominciato con il calciatore che ha mandato a quel paese l'arbitro facendo grandi gesti con le braccia, senza nascondere un briciolo della sua frustrazione.

Poi ha continuato scuotendo la testa, battendo le mani in modo sarcastico e facendo il gesto della "fine" con le braccia, a indicare la pessima prestazione dell'arbitro secondo il suo punto di vista. Come se non bastasse tutto ciò è stato condito da qualche insulto nei suoi confronti e da espressioni di grande disappunto, accompagnati però dai fischi di Hampden Park nei confronti del portoghese. Tornando negli spogliatoi Cristiano Ronaldo si è calmato, anche se alla fine davanti alle telecamere ha fatto il gesto del pollice in giù per rafforzare la sua protesta.