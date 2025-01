video suggerito

Cristiano Ronaldo detta le condizioni per rimanere in Arabia: vuole in squadra un ex del Real Madrid Cristiano Ronaldo ha il contratto in scadenza a giugno 2025. Il portoghese può lasciare l'Al Nassr. Le offerte non gli mancano. CR7 sembra intenzionato a restare, ma pone alcune condizioni al club saudita.

A cura di Alessio Morra

Il futuro di Cristiano Ronaldo è tutto da scrivere. Il portoghese tra meno di un mese compirà 40 anni, ma non ha alcuna voglia di stoppare la sua carriera e pensa già alla prossima stagione. CR7 è un giocatore dell'Al Nassr, ma ha il contratto in scadenza a giugno e le grandi manovre sono già iniziate. L'addio al club non è scontato, ma nemmeno la sua permanenza lo è. L'Arabia comunque potrebbe rappresentare il suo futuro, così come gli Stati Uniti. Ma per ora la priorità è sempre l'Al Nassr, al quale potrebbe porre delle condizioni per il rinnovo.

Solo un trofeo con l'Al Nassr per CR7

Ronaldo ha dato il là alla grande espansione e all'enorme popolarità del calcio dell'Arabia Saudita. Ma nelle sue stagioni in Saudi League è riuscito a conquistare solo un titolo, ma non ha ancora vinto il campionato. In questa sua terza stagione l'indirizzo è lo stesso, nonostante dopo poche giornate sia arrivato Stefano Pioli in panchina. Il piatto piange. L'Al Hilal campione in carica vola, così come l'Al Ittihad di Benzema capolista. Il divario è già molto ampio, così ampio che si guarda già al futuro, senza dimenticare il presente che significa giocare la Champions asiatica e qualificarsi per la prossima.

Ma CR7 non è il tipo che decide la sua vita all'ultimo secondo. Pianifica, eccome. Una mossa dopo l'altra per l'ex di Juve e Real che a fine stagione potrebbe dare l'addio all'Al Nassr. Il contratto è in scadenza, per il momento ancora non si conosce il suo futuro. Ronaldo non esclude la permanenza ma nemmeno l'addio. Un paio di club sauditi lo hanno sondato, ma in caso di saluti con l'Al Nassr l'ipotesi americana tornerebbe forte, il fascino dell'eterna sfida con Messi è sempre sullo sfondo.

Casemiro è l'obiettivo di mercato di Ronaldo

Secondo quanto scrive Marca, però, Ronaldo il suo futuro lo deciderà liberamente e ha come priorità l'Al Nassr, che lo paga 72 milioni di euro a stagione. Ma per rimanere il bomber portoghese pretende qualcosa, vuole avere voce in capitolo anche sulla costruzione della squadra, dopo aver influito anche su alcune scelte in panchina. Ronaldo vorrebbe vivere le prossime stagioni anche al fianco di Casemiro, calciatore brasiliano con cui ha vinto quattro Champions League e che è soprattutto un suo buon amico. La trattativa non è impossibile, considerato che è un classe 1992 e che il Manchester United con Amorim dovrà rifare quasi totalmente la squadra.