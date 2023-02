Cristiano Ronaldo dà la mano all’avversario, ma viene umiliato: non lo guarda neanche Cristiano Ronaldo tutto pensava tranne che sarebbe stato snobbato in diretta davanti a tutti quando ha allungato la mano verso un avversario in segno di rispetto e stima reciproca: non ha trovato né l’uno né l’altra.

A cura di Paolo Fiorenza

L'adattamento di Cristiano Ronaldo alla sua nuova realtà in terra araba prosegue di partita in partita, arricchendo il suo bottino di gol e assist in carriera: dopo le quattro reti segnate nel penultimo match vinto in trasferta 4-0 sull'Al-Wahda, sono arrivati due passaggi decisivi nell'ultima gara casalinga giocata dal suo Al-Nassr contro l'Al-Taawon. Il 38enne portoghese ha smazzato entrambi gli assist che hanno consentito ai suoi compagni di timbrare il 2-1 finale, contribuendo a riportare la squadra di cui è capitano in vetta alla Saudi Pro League, in coabitazione con Al-Ittihad e Al-Shabab (quest'ultima ha una partita in più).

Cristiano Ronaldo con la fascia di capitano dell’Al–Nassr: ha subito ricevuto i galloni del comando

Le critiche che l'ex United e Juve aveva ricevuto all'indomani dell'eliminazione dalla coppa nazionale sono alle spalle e Ronaldo sta tenendo fede alle aspettative altissime che hanno accompagnato il suo approdo – pagato a peso d'oro – in Arabia Saudita, dopo che la storia con i Red Devils era finita nel peggior modo possibile, in seguito alla sua intervista in cui aveva sparato a zero su club e allenatore. Inutile dire che nella sua nuova realtà il portoghese attira le attenzioni anche dei suoi avversari oltre che di tifosi e media, ma c'è qualcuno che non è particolarmente impressionato dal cinque volte Pallone d'Oro.

Ronaldo o non Ronaldo, quando si sta in campo con maglie diverse è bene mantenere le distanze: questo deve aver pensato Léandre Tawamba, 33enne attaccante dell'Al-Taawon e della nazionale camerunense, che durante l'ultimo match di campionato ha snobbato in maniera umiliante il tentativo di Cristiano di dargli la mano. In un video diventato virale, si vede il campione di Madeira voltarsi verso Tawamba ed allungare la mano, restando poi immobile in attesa che la medesima venga stretta dall'ex giocatore del Partizan Belgrado, al suo quinto anno all'Al-Taawon (attualmente quinto in classifica) e autore di 4 gol in 17 presenze stagionali.

Attesa vana, visto che le immagini mostrano Tawamba che non solo non risponde al tentativo di stretta di mano di Ronaldo, ma neanche lo guarda nonostante sia ad un passo, comportandosi come se non esistesse. "È respinto in un campionato sconosciuto", si legge tra i commenti sotto il video, sottolineando la mesta fine di colui che non più tardi di qualche mese fa riteneva di poter ancora ricoprire il ruolo di stella in una squadra che ambisse a vincere la Champions League.