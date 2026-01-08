Cristiano Ronaldo alla Juventus non sapeva chi fosse Baronio: mai sentito come giocatore

Roberto Baronio non sarà stato Andrea Pirlo come calciatore, ovvero il suo attuale ‘capo' da tecnico (Baronio è nello staff di Pirlo come collaboratore da qualche anno), ma è stato comunque un centrocampista di un certo livello, anche in campo internazionale. Il bresciano era nella rosa della Lazio che ha vinto la Coppa delle Coppe nel 1999 ed è stato anche convocato una volta nella nazionale maggiore, dopo aver giocato parecchio nell'Under 21. Eppure Cristiano Ronaldo, più giovane di lui di appena sette anni, quando se lo è ritrovato alla Juventus nello staff di Pirlo, non sapeva assolutamente che fosse stato un calciatore. Zero, niente.

Baronio racconta la ‘rivelazione' agli occhi di Ronaldo: ebbene sì, anche lui era stato un calciatore

Sembra una storia un po' surreale, visto che la cosa è andata avanti per un po' e solo un episodio che è accaduto ha fatto venire il dubbio al cinque volte Pallone d'Oro che forse quel Baronio lì qualcosa lo aveva fatto in campo. La storia è raccontata dallo stesso Roberto alla ‘Gazzetta dello Sport': "Il primo mese Cristiano Ronaldo mi diceva solo ‘ciao', poi, un pomeriggio, calciai qualche punizione dopo Pirlo. Tutte all'incrocio. Lui era a bordocampo con Nedved, gli chiese se avessi giocato. Quando gli dissi che avevo condiviso lo spogliatoio con Couto e Conceicao lui si illuminò. Da quel giorno iniziò a chiamarmi per i cross. Voleva il pallone all'altezza del dischetto per colpirla di testa. Sudavo freddo".

Cristiano Ronaldo e Roberto Baronio alla Juventus nell’ottobre del 2020

Baronio era arrivato alla Juventus con Pirlo (e Tudor come vice) nell'estate del 2020, trovandovi Ronaldo al suo terzo (e ultimo) anno di contratto coi bianconeri: a fine stagione avrebbero vinto la Coppa Italia, andandosene poi tutti quanti. Il bomber portoghese al Manchester United, Pirlo e la sua squadra fermi per un anno, prima di ripartire al Fatih Karagumruk, in Turchia. Poi per loro Sampdoria e attualmente lo United FC nella seconda serie degli Emirati Arabi (dove giocherà anche Balotelli, nell'Al-Ittifaq FC).

Baronio nella stagione 2009-10 ha indossato più di una volta la fascia di capitano della Lazio (in assenza di Rocchi e Siviglia), giocando da titolare con Ballardini e poi Reja in panchina, non solo in campionato ma anche in Europa League. Centrocampista centrale che toccava molti palloni, con zazzera bionda molto riconoscibile, talora capitano di una squadra che giocava le coppe europee. Ma il 25enne Ronaldo, che in quel momento giocava già nel Real Madrid, evidentemente seguiva poco, al di là di Liga e Champions…