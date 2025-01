video suggerito

Crede di intervistare l’allenatore ma non è lui, la gaffe in diretta è virale: “Il mister è lì…” Episodio divertente al termine della partita di Serie C tra Torres e Campobasso. Il giornalista crede di intervistare l’allenatore dei sardi ma non lo riconosce: “Ah non è lui?”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Divertente, genuino e se vogliamo anche giustificabile. Uno scambio di persona diventato immediatamente virale accaduto nel post partita di Torres-Campobasso valida per la 23esima giornata del campionato di Serie C girone b. I sardi hanno vinto per 2-1 contro i molisani al termine di una partita caratterizzata anche da due espulsioni per gli ospiti. Una sconfitta che ha giocato brutti scherzi al malcapitato giornalista di Campobasso che a fine partita in mixed zone ha iniziato a intervistare un tesserato della Torres pensando fosse l'allenatore Alfonso Greco.

In realtà davanti alla telecamere e al microfono c'era Giuseppe Mastinu, centrocampista della squadra sarda autore anche del primo gol della partita. Il giornalista inizia a porre la sua domanda in modo impeccabile cercando di fare un'analisi della partita completa pensando proprio che davanti a lui ci fosse il tecnico dei padroni di casa. E invece al termine della domanda ecco che Mastinu esce allo scoperto rivelando in modo elegante, col sorriso, la propria identità: "Sì, il mister è qui, io faccio il giocatore". Per poi procedere con la sua risposta.

Mastinu cerca anche di non evidenziare troppo l'errore umano e totalmente innocente del malcapitato giornalista che evidentemente non conosceva fisicamente l'allenatore Greco e vedendo il centrocampista in tuta ha pensato potesse essere lui. "Ah è Mastinu lui? Ci avevano detto che ci avrebbero mandato il mister – spiega l'uomo a microfono -. Poco fa avevo parlato di Mastinu per 5 minuti con Braglia (allenatore del Campobasso ndr)". Il giornalista poi simpaticamente cerca di spiegare il malinteso con l'ufficio stampa di casa facendo una battuta: "Non è che li conosco, se fosse stata una top model l'avrei riconosciuta".

La reazione di Mastinu una volta capito il malinteso

A quel punto anche lo stesso Mastinu sorride e capisce lo scambio di identità in maniera molto serena. Il giornalista a quel punto si concentra nuovamente sul suo lavoro sfruttando l'opportunità di intervistare lo stesso centrocampista della Torres che in maniera impeccabile ed educata resta lì concedendo le risposte richieste. Un episodio divertente che può capitare a tutti ma che ha fatto sorridere per un attimo anche il pubblico del Campobasso deluso chiaramente dalla sconfitta arrivata però contro una squadra seconda in classifica che lotta per la B.