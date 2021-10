Courtois snobba Italia-Belgio: “È una partita inutile, non capisco perché dobbiamo giocarla” Thibaut Courtois è stato intervistato al termine della gara persa dal suo Belgio 3-2 contro la Francia nella semifinale di Nations League. Il portiere però, oltre al rammarico questa sconfitta, non si spiega il perché si debba giocare la finale per il terzo e quarto posto contro l’Italia: “Una partita inutile, non capisco perché dobbiamo giocarla”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Belgio è stato eliminato nelle semifinali di Nations League contro la Francia di Deschamps. La squadra di Martinez, nonostante il 2-0 che aveva chiuso i primi 45′, si è fatta rimontare nella ripresa perdendo 3-2 all'Allianz Stadium di Torino lasciando la finale contro la Spagna a Mbappé e compagni. Una sconfitta cocente dato che i francesi hanno ribaltato la situazione nella ripresa. Al termine della partita, Thibaut Courtois, il portiere del Belgio, intervistato da RTL Info, oltre ad analizzare la partita, ha anche parlato della gara contro l'Italia da giocare domenica.

Il portiere del Real Madrid si è detto piuttosto contrariato nel dover giocare una partita che a suo dire "è inutile". L'estremo difensore si esprime senza filtri lanciando anche qualche frecciata alla Uefa. "La partita di sabato contro l'Italia è inutile – ha dichiarato chiaramente il portiere – Essere terzi in Nations League non serve a niente. Non so perché stiamo giocando questa partita". Parole durissime che sembrano quasi uno sfogo in un momento in cui tanti club rischiano spesso di perdere giocatori per infortunio e il rischio che possa accadere anche in queste gare è alto.

Italia-Belgio si giocherà ancora una volta a San Siro per decretare chi tra Italia e Belgio conquistare il terzo o il quarto posto in Nations League. Certo, non la partita della vita tra due squadre che nell'ultimo Europeo si erano affrontate agli ottavi di finale. Ma per buona pace di Courtois il match si giocherà, forse ad un orario proibitivo come le 15, ma sarà disputato. Rammarico invece per l'occasione mancata questa sera contro la Francia. "Abbiamo giocato bene nel primo tempo soprattutto in termini di possesso palla – ha detto – Non siamo rimasti calmi con la palla". Il portiere critica la gestione del risultato da parte della squadra: "Sapevamo che il 2-0 contro la Francia non sarebbe bastato".