Costacurta si rimangia in diretta la provocazione su De Rossi e Gilardino: “Ho detto una stronzata”

Alberto Gilardino e Daniele De Rossi, compagni nell'Italia mondiale 2006, oggi sono tra i tecnici più giovani in ascesa in Serie A. Merito di lavoro, capacità e gavetta. Ma per Costacurta non è così e in diretta TV l'ex difensore sbaglia tutto, per poi scusarsi e fare mea culpa.

Grandi calciatori, campioni assoluti a volte anche del Mondo e allenatori in crescita. Eppure c'è chi non si fida più di tanto di tecnici come Alberto Gilardino e Daniele De Rossi, chiamati in panchina in Serie A. Malgrado stiano prendendosi la scena rispettivamente col Genoa e con la Roma, c'è chi non è convinto delle loro capacità, come Alessandro Costacurta, opinionista Sky, che prima sottolinea la mancanza d'esperienza dei due, per poi fare una doverosa rettifica in diretta TV: "Ho detto una stronzata, ci sta…"

Lo scenario è quello prestigioso di Sky, la TV satellitare che si occupa di sport e calcio in particolare a 360 gradi, analizzando ogni minimo dettaglio prima durante e dopo ogni incontro. Avvalendosi di stimati e competenti opinionisti e collaboratori che esprimono il proprio pensiero calcistico non senza il timore di pareri personali, a tratti anche forti, a volte controcorrente, aprendo a contraddittori e dibattiti con i diretti protagonisti. Tra loro c'è anche Alessandro "Billy" Costacurta, ex stella di Milan e della Nazionale, che è però scivolato su un giudizio errato, costretto a fare un "mea culpa" immediato per l'errore commesso in diretta.

Argomento, gli allenatori emergenti in Serie A, anche a fronte degli ultimi risultati positivi conquistati nelle ultime uscite. Così, negli studi di Sky, il giornalista Paolo Condò ha voluto sottolineare le qualità di ex giocatori che hanno fatto la storia del calcio e che nel 2006 si sono fregiati del titolo di Campioni del Mondo. Come Alberto Gilardino e Daniele De Rossi, il primo entusiasmante sulla panchina del Genoa, il secondo sorprendente nella Roma del post Mourinho: "In un periodo nel quale gli altri sono un po' distanti, e parlo dei campioni del mondo del 2006 che fanno gli allenatori, abbiamo in Gilardino e De Rossi due che invece stanno esplodendo" ha sottolineato Condò.

Una analisi giustificata dai risultati e da quanto mostrato negli ultimi tempi: "Ne parlavo con Fabio Capello proprio di allenatori nuovi di questa stagione. Anche lui mi ha parlato molto bene di Gilardino, per la sua prima stagione in Serie A in cui sta dimostrando di saper fare tutto e bene". Dopo la vittoria di sabato sera sull'Udinese proprio il Genoa di Alberto Gilardino, salito dalla Serie B alla A, sta disputando una stagione importante, con 33 punti conquistati dopo 26 giornate, ben lontano dalle paludi della zona salvezza.

Insieme a lui, c'è al momento un suo ex compagno di Nazionale e altro campione del mondo con l'Italia 2006, Daniele De Rossi che sta mostrando di saper reggere alla prova di maturità sulla panchina della Roma del dopo Mourinho. Dopo la breve, negativa, esperienza alla Spal, ha ottenuto il passaggio del turno in Europa League e conquistato quattro vittorie su cinque partite in campionato, con l'unico KO segnato dalla sconfitta contro l'Inter.

Tutti elementi che confortano il pensiero di Condò a Sky ma evidentemente non quello di Costacurta che interviene in studio nel contraddittorio: "Non è un po' presto per chiamarli allenatori? Sono due amici e me lo posso anche permettere…" aggiunge l'ex terzio che viene però subito redarguito dallo stesso Condò: "È un po' presto per chiamarli grandi allenatori, ma per chiamarli allenatori no" mentre i presenti al dibattito fanno notare a Costacurta che proprio Gilardino non è del tutto di primo pelo.

L'ex bomber si è costruito la classica gavetta nelle serie minori, dalla Serie D alla Serie C e poi lavorando in B, dove ha ottenuto una promozione proprio con il Genoa: "Si intendevo come allenatori di Serie A…" ha quindi provato a rimediare Costacurta: "La butto lì… poi in realtà ho detto un stronzata, sì… vabbè ho detto una stronzata!".

