Costacurta sbotta sul caso del braccio di Ricci nel derby: “Ma se abbiamo rotto i co…..i finora?”

Il tocco con il braccio di Ricci in area nel finale di Milan-Inter non sanzionato con il rigore è finito sotto la lente d'ingrandimento anche nello studio del Club di Sky e il dibattito si è acceso. Il discorso si è subito focalizzato su un aspetto, ovvero sul cambio del metro di valutazione degli arbitri su episodi del genere. Se in passato contatti con la mano del genere venivano sempre sanzionati con il penalty, da un paio di giornate le cose sembrano essere cambiate. Alessandro Costacurta in questo ambito non ha usato mezzi termini per esternare chiaramente il suo punto di vista.

Costacurta e il rigore non assegnato all'Inter per il tocco con il braccio di Ricci

L'ex difensore del Milan e della Nazionale, oggi opinionista per l'emittente satellitare, sull'episodio incriminato ha le idee molto chiare: "Io credo che la vicinanza abbia influito nella valutazione del VAR. Fino ad adesso questi rigori sono stati dati tutti. Mi fa piacere però il fatto che da due giornate sia cambiato qualcosa. Questo tipo di rigore, che secondo me non è mai rigore, tranne fino a due settimane fa, perché fino a due settimane fa questo era penalty. Mi piace che da adesso in poi non venga più considerato tale".

Il tocco con il braccio di Ricci

Lo sfogo di Costacurta sul presunto rigore non fischiato

Di fronte a questa affermazione, Fabio Caressa ha chiesto un intervento di natura ufficiale con una spiegazione formale di questo presunto cambio di regolamento. Ma Costacurta ha subito ribadito: "Perché magari non ci piace il fatto che si stia facendo giocare di più come non si faceva prima?". Perplesso per la reazione dei suoi interlocutori, "Billy", con un tono ironico e con un intervento colorito, ha dichiarato: "Ma come? Fino a due settimane fa abbiamo rotto i coglioni perché ogni volta davano dei rigori del cavolo…".

Quasi infastidito Costacurta dal dibattito su un episodio che probabilmente è anche meno eclatante di quello che lasciano intendere alcune valutazioni: "Probabilmente loro hanno visto e hanno valutato. Probabilmente non era un rigore netto, non l’ha mica parato. C’è qualcuno che ha detto che secondo loro non era rigore, quindi non era rigore. Allora mi chiedo: perché ci stiamo perdendo così tanto tempo?". Insomma le polemiche sono solo all'inizio.