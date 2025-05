video suggerito

Costacurta infervorato esagera sull'Inter, Barella lo ascolta: "Anche io vorrei dire parolacce" Costacurta s'infervora dopo PSG-Inter in finale di Champions, e gli sfugge anche una parolaccia. Barella invece, riesce a trattenersi.

A cura di Marco Beltrami

Dopo la debacle dell'Inter contro il PSG in finale di Champions, impazza il dibattito: solo meriti della stellare formazione francese, o grandi demeriti dei nerazzurri? Anche Alessandro Costacurta ha voluto dire la sua, riconoscendo in primis la grandezza della squadra di Luis Enrique. L'ex difensore del Milan e della Nazionale, però, si è infervorato quando ha preso le parti dell'Inter.

Costacurta scatenato in conferenza sull'Inter dopo la finale di Champions

Questo perché Costacurta non vuole che venga messo in secondo piano il cammino dei nerazzurri. Se la finale è stata disastrosa, non bisogna dimenticare quanto accaduto precedentemente e in particolare le belle vittorie contro due big come Bayern e Barcellona. Billy ha spiegato: "Non vorrei che passasse… vorrei che rimandassimo le immagini delle partite con il Bayern e il Barcellona. Perché questa squadra è arrivata due volte in finale, so cosa significa".

La replica di Barella, che si trattiene

E Costacurta si è lasciato scappare anche una parola colorita, ripetuta per rafforzare il concetto: "La gente può pensare che questo sia… (fa riferimento alla facilità dei giudizi, ndr) ma ca..o. Scusate il ca..o, questi sono arrivati due volte in finale di Champions in tre anni”. Le parole di Costacurta sono state ascoltate anche in collegamento da Barella, arrivato ai microfoni di Sky per commentare la partita. E così il centrocampista, scherzandoci un po' su e aggiungendo la delusione per il risultato e la prestazione, ha commentato: "Anche io vorrei dire un sacco di parolacce, però cerco di trattenermi".

Un intervento che non ha nascosto il dispiacere per la serata di Monaco: "Rimane tanto dispiacere, perché stasera cancella il grande percorso che abbiamo fatto. Sono super orgoglioso di questa squadra, di quello che abbiamo messo in campo, anche se quello che rimane sono i trofei. Sono super felice di far parte di questa squadra. Oggi dobbiamo fare i complimenti all'avversario, che l'ha voluta più di noi". E poi, ricollegandosi alle parole di Costacurta: "Bisogna rimboccarsi le maniche e riportare l'Inter dove merita di stare. Siamo arrivati due volte in finale in tre anni, non è arrivata la vittoria ma sono super orgoglioso di quello che abbiamo fatto".