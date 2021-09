Costacurta esalta Barella: “Sembra quasi Neymar” Dopo Inter-Atalanta Alessandro Costacurta ha elogiato nello studio di Sky la prestazione di Nicolò Barella e lo ha accostato addirittura al numero 10 del Paris Saint-Germain. Il centrocampista nerazzurro è stato uno dei migliori anche oggi ed è il miglior assist-man della Serie A con 5 passaggi decisivi per i suoi compagni.

A cura di Vito Lamorte

"Barella ormai fa delle giocate che sembra quasi Neymar. Credo che in questo momento abbia una lucidità e una consapevolezza dei propri mezzi incredibili. Penso possa giocare in tutte le più grandi squadre del mondo". Alessandro Costacurta nel corso dell'analisi di Inter-Atalanta, anticipo della sesta giornata che si è chiuso sul risultato di 2-2, ha elogiato nello studio di Sky la prestazione di Nicolò Barella e lo ha accostato addirittura al numero 10 del Paris Saint-Germain e della nazionale brasiliana. Sicuramente l'ex difensore del Milan e della Nazionale Italiana ha utilizzato un termine di paragone importante nel voler elogiare il centrocampista dell'Inter ma le sue parole non sono passate inosservate.

Il numero 23 nerazzurro è uno dei cardini della squadra campione d'Italia in carica e anche nella gara di oggi contro la Dea ha portato sul campo una prova di grandissima qualità unita a tanto sacrificio in tutte le parti del campo. Il calciatore campione d'Europa con la Nazionale di Roberto Mancini a Wembley sembra in crescita costante sia dal punto di vista tecnico che del temperamento.

Oltre alla grande prova Barella anche oggi ha inciso in zona gol con un cross fantastico per il gol dell'1-0 di Lautaro Martinez: un vero e proprio cioccolatino che il numero 10 ha scartato e poi ha scaraventato nella porta avversaria. Così il cuore del centrocampo dell'Inter di Simone Inzaghi ha a disposizione il miglior assist-man della Serie A con 5 passaggi decisivi per i suoi compagni: secondo quanto riporta Opta "tra i 4 calciatori (Benzema, Pogba, Simon gli altri tre) che hanno fornito almeno 5 assist nei cinque grandi campionati europei 2021-22, Nicolò Barella è il più giovane".

Nicolò Barella è sempre più leader dell'Inter e se il suo percorso di crescita dovesse continuare con questa rapidità la società nerazzurra dovrà velocizzare i tempi per il rinnovo: l’ex Cagliari è molto apprezzato in Europa e potrebbero arrivare presto offerte importanti.