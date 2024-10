video suggerito

Cos’è successo tra Thiago Motta e Gatti durante Inter-Juve: un rituale usato già a Bologna Thiago Motta che tira Gatti richiamandolo a sé al momento della sostituzione con Danilo nel finale di Inter-Juventus. L’allenatore bianconero gli chiede di guardarlo per vedere una sorta di “espressione giusta”. Lo faceva già a Bologna con Orsolini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Federico Gatti al posto di Danilo. È questo il momento preciso di Inter-Juventus in cui Thiago Motta capisce davvero che i bianconeri avevano la possibilità di pareggiare la partita al Meazza. Il 4-4 maturato al termine di un pazzo derby d'Italia è forse anche merito del tecnico della Vecchia Signora capace di raggiungere il suo obiettivo con i suoi cambi. Yildiz su tutti ma anche l'ingresso del difensore è stato determinante andando a sostituire il centrale brasiliano che di certo non ha brillato provocando anche il primo rigore che ha sbloccato l'iniziale 0-0.

E proprio al minuto 75 quando Gatti stava per mettere piedi in campo le telecamere vanno a immortalare un momento a dir poco particolare e curioso. Il difensore era concentrato, forse a tratti anche deluso dalla scelta dell'allenatore di farlo partire dalla panchina, ma consapevole dell'importanza che avrebbe avuto il suo ingresso in campo. Ha lo sguardo basso e per questo Thiago Motta, cercando di dirgli qualcosa, si arrabbia: "Dove vai? ti sto parlando". E a quel punto il loro sguardo si incrocia e Motta sembra proprio ripetere un rituale usato già a Bologna.

Il momento in cui Thiago Motta e Gatti si guardano negli occhi al momento della sostituzione.

Come rivelato da DAZN, Thiago Motta avrebbe chiesto a Gatti di avere "un'espressione giusta" per entrare in campo. Un qualcosa che, come riferito, faceva già l'anno scorso anche spesso con Orsolini. Come se volesse vedere sul volto del giocatore la convinzione e la cattiveria giusta per affrontare la partita ed entrare nel match ancor prima di mettere piede sul rettangolo verde. Thiago Motta lo carica, lo incita, si batte le mani sul petto e in modo perentorio gli chiede di fare semplicemente ciò che Gatti sa fare meglio in un momento della partita altamente delicato.

L'importanza dei cambi di Gatti e Yildiz per la Juventus

Poco dopo la Juventus riuscirà a trovare la rete del pareggio firmata ancora da Yildiz che mette a tacere le voci sulle reali qualità del turco che in questi giorni si erano rincorse sui social. Dalla responsabilità della numero 10 alle prestazioni in campo sempre troppo sufficienti per la Juve. E invece l'importanza di Kenan nella Juve è dimostrata proprio dalla doppietta contro l'Inter. Calciatore imprescindibile per Motta anche per la sua duttilità tattica che è servita tantissimo all'allenatore bianconero che ha tirato dalla panchina il jolly che cercava.