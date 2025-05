video suggerito

Cose mai viste a Cosenza-Cesena: partita sospesa per lancio di razzi dall'esterno dello stadio La partita della penultima giornata di Serie B tra Cosenza e Cesena è stata sospesa poco dopo il fischio d'inizio quando in campo hanno iniziato ad arrivare dei razzi. Una situazione di grande tensione e pericolo ripetutasi poco dopo.

A cura di Paolo Fiorenza

È davvero incredibile quanto accaduto all'inizio di Cosenza-Cesena, gara della penultima giornata di Serie B. Poco dopo l'inizio della partita, sono iniziati ad arrivare in campo razzi lanciati dall'esterno dello Stadio San Vito-Gigi Marulla: scene mai viste in Italia. Spesso abbiamo assistito a lanci di ogni tipo dagli spalti, ma uno scenario bellico di questo tipo è davvero difficile non solo da credere ma anche da accettare, visto che si parla (o si dovrebbe parlare) di sport. Sono stati i tifosi di casa gli autori dell'azione, pianificata per protestare con la società per la retrocessione in Serie C. L'arbitro Prontera non ha potuto fare altro che sospendere momentaneamente il match, facendolo riprendere dopo qualche minuto. Successivamente la scena si è ripetuta: altra interruzione, in una situazione di grande tensione e pericolo.

Un paio di razzi arrivati dentro lo stadio del Cosenza durante il match contro il Cesena

Al fischio d'inizio di Cosenza-Cesena, il colpo d'occhio dello stadio era desolante: quasi nessuno sugli spalti, conseguenza dell'ultimo posto, con conseguente retrocessione in Serie C già certificata, della squadra di casa. Dopo appena un paio di minuti si è capito che stava accadendo qualcosa di grave: bagliori rossi dall'esterno dell'impianto hanno preannunciato l'arrivo sul prato del ‘Marulla' di pericolosissimi razzi. Sono seguiti momenti di smarrimento dei calciatori in campo, finché non si è capito cosa stava succedendo, ovvero una protesta durissima dei sostenitori del Cosenza per la retrocessione, una protesta espressa nella maniera più incivile, assurda e pericolosa possibile.

Le due squadre ferme durante la seconda interruzione

Comprensibile lo spavento di chi era in campo, mentre all'esterno dello stadio venivano fatti esplodere anche grossi petardi. L'arbitro bolognese Alessandro Prontera ha prima sospeso la partita, poi ha parlato con i rappresentanti delle forze dell'ordine per capire il da farsi. Quando la situazione è parsa tranquillizzarsi, dopo circa 5 minuti, la partita è stata fatta riprendere.

