Cosa succede se la Fiorentina vince, pareggia o perde con l’Atalanta: chi va in Europa

A cura di Vito Lamorte

La Fiorentina deve scendere in campo per l'ultimo impegno della stagione e lo farò con l'umore di chi ha perso la sua seconda finale di Conference League consecutiva. La Viola è uscita sconfitta dall'ultimo atto del torneo europeo contro l'Olympiacos e ora chiuderà la stagione 2023-2024 giocando in casa dell'Atalanta per recuperare la partita che non si giocò il 17 marzo scorso a causa del malore che colpì il dg viola Joe Barone, che dopo qualche giorno morì.

A causa dei tanti impegni delle due squadre, che hanno fatto un ottimo cammino europeo, non si è riusciti a trovare uno spazio nel calendario ufficiale e così la partita del Gewiss Stadium tra la squadra di Italiano e quella di Gasperini si giocherà la domenica successiva all'ultima giornata di campionato.

Una partita che, però, non ha nessun significato particolare per la Fiorentina, visto che non può migliorare la sua posizione in classifica e può chiudere solamente ottava. La squadra toscana ha conquistato il piazzamento che le vale l'accesso anche alla prossima Conference League ma puntava a vincere la coppa nella finale di Atene per salire in Europa League e lasciare il suo posto al Torino, che è nono.

Questo non è accaduto e così la situazione delle squadre qualificate alle prossime coppe europee non varierà in base al risultato della partita di Bergamo.

Prima della partita che chiuderà la stagione la Fiorentina ha 57 punti e pur vincendo non aggancerebbe la Lazio, ultima qualificata per l'Europa League che ne ha 61. Quindi, anche in caso di pareggio (un punto) o sconfitta (zero), la situazione rimarrebbe inalterata.

Squadre italiane in Europa il prossimo anno

Queste sono le squadre italiane che giocheranno i tornei europei il prossimo anno.

Champions League: Inter, Milan, Atalanta, Juventus, Bologna.

Europa League: Roma, Lazio.

Conference League: Fiorentina.