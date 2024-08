video suggerito

Cosa succede in caso di pareggio in Real Madrid-Atalanta nella Supercoppa Europea: il regolamento La Supercoppa Europea tra Atalanta e Real Madrid si giocherà con il format inaugurato nella scorsa stagione. Niente supplementari in caso di pareggio al 90′ Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Real Madrid e Atalanta si affronteranno oggi mercoledì 14 agosto nella Supercoppa Europea con fischio d'inizio in orario alle 21. La partita che si disputerà allo stadio PGE Narodowy di Varsavia, in Polonia e sarà trasmesso in esclusiva su Sky, si disputerà con il format inaugurato nella scorsa stagione. Cosa succede dunque in caso di pareggio al termine dei 90′ regolamentari? La vincitrice della Supercoppa si deciderà direttamente ai calci di rigore, senza dunque tempi supplementari.

Il Real Madrid vincitore dell'ultima Champions parte con i favori del pronostico, ma dovrà fare molta attenzione in Supercoppa contro l'Atalanta. Gasperini, al netto delle tante pesanti assenze, riesce sempre a preparare benissimo la partita.

Entrambe le squadre hanno uno stimolo importante a vincere. Il Real Madrid battendo l'Atalanta troverebbe la vittoria numero sei della sua storia e supererebbe nell'albo d'oro della Supercoppa Barcellona e Milan. Ancelotti in questo caso aggiungerebbe un altro record alla sua carriera con cinque vittorie da allenatore. Nessuno sarebbe come lui. Sogna anche la Dea vincitrice dell'ultima Europa League, che alla prima partecipazione, spera di fare lo sgambetto ad una corazzata del calcio mondiale. Un inizio di stagione che sarebbe assolutamente da incorniciare.

In caso di equilibrio al termine del 90′ la sfida tra Real Madrid e Atalanta non proseguirà nei tempi supplementari, con le due frazioni da quindici minuti classiche. Questo in virtù di un cambio di regolamento inaugurato già nella scorsa annata con il match tra Manchester City e Siviglia. La sfida in questo caso si deciderà direttamente ai calci di rigore, come stabilito dal documento ufficiale della UEFA che regola ogni aspetto della competizione. La Supercoppa dunque non si allungherà dunque più di tanto in caso di pareggio.