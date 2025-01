video suggerito

Cosa ha detto Tomori ai giocatori del Milan dopo il gol subito dalla Juve: usa solo tre parole Dopo il gol di Mbangula tutto il Milan si è radunato a centrocampo seguendo Maignan e Tomori: cosa è successo in quel momento tra i giocatori rossoneri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

40 CONDIVISIONI condividi chiudi

La sconfitta contro la Juventus ha fatto compiere al Milan un importante passo indietro ed è stata un boccone amaro da digerire. I rossoneri sono ancora ottavi in classifica e Conceiçao dovrà cercare di dare uno scossone alla sua squadra anche attraverso il mercato, trovando i rinforzi perfetti per puntare al piazzamento Champions. All'Allianz la squadra ha avuto enormi difficoltà e i bianconeri ne hanno approfittato per interrompere la striscia di pareggi, anche se dopo il gol subito i leader dello spogliatoio hanno chiamato a raccolta tutti i compagni per cercare in qualche modo di rimontare.

Dopo la rete dell'1-0 segnata da Mbangula c'è stato un gesto molto inusuale da parte di Maignan che ha radunato tutta la squadra a centrocampo per tenere un discorso motivazionale. Scene normali all'interno degli spogliatoi, un po' meno nel bel mezzo della partita: l'intento del portiere era quello di permettere al Milan di reagire subito ma in realtà a prendere la parola è stato Tomori per ribadire un solo concetto.

Il discorso di Tomori al Milan

Il momento esatto del discorso è stato ripreso dalle telecamere di DAZN e commentato nell'approfondimento di Bordocam. Il video mostra Maignan che dopo il gol subito dalla Juve chiama a grandi gesti i suoi compagni per riunirli in cerchio in mezzo al campo mentre i bianconeri si riassestano per riprendere la partita. A questo punto è Tomori a diventare il leader e a fare un discorso chiaro e conciso alla squadra per spronarla ad avere una reazione. "Dobbiamo giocare semplice" sono le tre parole che ripete con insistenza accompagnate da una mimica inconfondibile.

Il difensore continua a ripetere il suo mantra per caricare i rossoneri e alla fine interviene anche Maignan che chiude il discorso con un altro concetto fondamentale: "Dobbiamo metterci più attributi". Alla fine tutto il discorso motivazionale non ha sortito l'effetto sperato perché la Juventus ha chiuso la partita segnando il secondo gol e il Milan è ritornato a casa con una sconfitta dolorosa.